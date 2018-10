Družina se bo povečala

''Dojenček na poti!!! Kakšna sreča! Čakamo te z veliko ljubeznijo. Hvala, Odalys, ker boš dala vse od sebe, da bo prišel na svet!!! Čestitke tudi Santinu in Gii, ker bosta dobila bratca ali sestrico.''

''Družina se veča!!! Z največjim veseljem z vami delimo novico, da pričakujemo dojenčka. Za zdaj še ne vemo spola in nam je vseeno. Hvaležni smo življenju in Bogu za tega angelčka, ki nam ga je poslal. Pripravljeni smo, da ga zasujemo z ljubeznijo,'' je pod družinsko fotografijo zapisala Odalys, ki se ji nosečniški trebušček še ne pozna. Zraven je objavila tudi fotografijo ultrazvoka. Enaki fotografiji je na Instagramu objavil tudi njen dragi, 44-letni igralec, ki je zapisal:

Mehiški igralec telenovel Patricio Borghetti in njegova srčna izbranka, TV voditeljica Odalys Ramirez bosta spet zibala.

Za Odalys in zvezdnika mehiških telenovel je to drugi otrok, saj že imata tri leta in pol staro hčerkicoGio. Patricio ima iz zakona z igralko Grettell Valdez še 10-letnega sina Santina.