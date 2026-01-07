Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Družina Shiffrin navdušena nad Kranjsko Goro: Vedno nas očara

Kranjska Gora, 07. 01. 2026 16.14 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Eileen Shiffrin

V smučarskem prazniku, ki se je pred dnevi odvil v Kranjski Gori, je uživala tudi družina ameriške smučarske zvezdnice Mikaele Shiffrin. Njena mama Eileen je na spletu delila galerijo fotoutrinkov, ki so nastali med bivanjem v naši državi. "Kranjska Gora nas vedno znova navduši," je zapisala.

Čarobnim lučkam, dobremu kuhančku in snežni idili, ki jih te dni ponuja Kranjska Gora, se ni mogla upreti niti družina ameriške smučarske zvezdnice Mikaele Shiffrin. Čas, ki so ga preživeli pri nas, niso izkoristili le za stiskanje pesti za hčerko, temveč tudi za uživanje v lokacijah, ki jih ponuja Gorenjska.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Neverjeten šov v veleslalomu in slalomu. Poleg tega nas Kranjska Gora vedno znova navduši," je na Instagramu zapisala smučarkina mama Eileen Shiffrin in s sledilci delila galerijo fotoutrinkov, ki so nastali med bivanjem v naši državi.

Da je pri nas uživala, je na Instagramu dokazala tudi Mikaela, ki je s sledilci delila posnetek iz hotelske sobe, v kateri je z mamo plesala na glasbo, ki se je predvajala na ulici. "Ko imaš ob osmih zjutraj tekmo, ampak koncert je nocoj," se je pošalila simpatična športnica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mikaela Shiffrin kranjska gora smučanje

Heidi Klum 'izgubila' zgornji del kopalk in uživa na počitnicah na Karibih

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka
100 doma šolanih otrok ne opravi izpitov
100 doma šolanih otrok ne opravi izpitov
zadovoljna
Portal
Še ena znana Slovenka letos pričakuje dojenčka
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju
Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
vizita
Portal
Diagnoza, ki je ni pričakovala
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
cekin
Portal
Koliko je zaslužil Domen Prevc?
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
moskisvet
Portal
Zadnje slovo od ženske, ki je zaznamovala generacije
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Gordon Ramsay na hčerini poroki spravil svate v jok
Gordon Ramsay na hčerini poroki spravil svate v jok
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
dominvrt
Portal
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
okusno
Portal
To je najbolj iskani recept leta 2025
Okusna zimska jed z avstrijskih smučišč
Okusna zimska jed z avstrijskih smučišč
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
voyo
Portal
Izgubljeno mesto
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445