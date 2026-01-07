Družina Shiffrin navdušena nad Kranjsko Goro: Vedno nas očara

Čarobnim lučkam, dobremu kuhančku in snežni idili, ki jih te dni ponuja Kranjska Gora, se ni mogla upreti niti družina ameriške smučarske zvezdnice Mikaele Shiffrin. Čas, ki so ga preživeli pri nas, niso izkoristili le za stiskanje pesti za hčerko, temveč tudi za uživanje v lokacijah, ki jih ponuja Gorenjska.
"Neverjeten šov v veleslalomu in slalomu. Poleg tega nas Kranjska Gora vedno znova navduši," je na Instagramu zapisala smučarkina mama Eileen Shiffrin in s sledilci delila galerijo fotoutrinkov, ki so nastali med bivanjem v naši državi.
Da je pri nas uživala, je na Instagramu dokazala tudi Mikaela, ki je s sledilci delila posnetek iz hotelske sobe, v kateri je z mamo plesala na glasbo, ki se je predvajala na ulici. "Ko imaš ob osmih zjutraj tekmo, ampak koncert je nocoj," se je pošalila simpatična športnica.
