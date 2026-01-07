Družina Shiffrin navdušena nad Kranjsko Goro: Vedno nas očara

Čarobnim lučkam, dobremu kuhančku in snežni idili, ki jih te dni ponuja Kranjska Gora, se ni mogla upreti niti družina ameriške smučarske zvezdnice Mikaele Shiffrin . Čas, ki so ga preživeli pri nas, niso izkoristili le za stiskanje pesti za hčerko, temveč tudi za uživanje v lokacijah, ki jih ponuja Gorenjska.

"Neverjeten šov v veleslalomu in slalomu. Poleg tega nas Kranjska Gora vedno znova navduši," je na Instagramu zapisala smučarkina mama Eileen Shiffrin in s sledilci delila galerijo fotoutrinkov, ki so nastali med bivanjem v naši državi.

Da je pri nas uživala, je na Instagramu dokazala tudi Mikaela, ki je s sledilci delila posnetek iz hotelske sobe, v kateri je z mamo plesala na glasbo, ki se je predvajala na ulici. "Ko imaš ob osmih zjutraj tekmo, ampak koncert je nocoj," se je pošalila simpatična športnica.