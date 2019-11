Družina slavnega kuharja razkrila vzrok smrti

Britanski kuharski mojster Gary Rhodes je umrl v Dubaju, kjer je vodil dve restavraciji, ob njem pa je bila njegova žena Jennie, s katero imata dva otroka. Njegova vdova je ob novici o smrti še sporočila, da je slavni kuhar do zadnjega delal.

Ker o vzroku smrti ni spregovorila, je v medijih in med oboževalci završalo vprašanje, kaj je morebiti botrovalo nenadni smrti, zato se je družina odločila za javno izjavo: "Da končamo boleče špekulacije okoli nenadne smrti našega ljubljenega Garyja Rhodesa, družina Rhodes potrjuje, da se je Gary po uspešnem dnevnem snemanju z Rock Oyster Media za ITV tu v Dubaju, vrnil domov zelo dobre bolje in užival v mirnem večeru z ženo Jennie. Po večerji pa se je Gary zrušil in odpeljali so ga v bolnišnico, a žal je umrl zaradi subduralnega hematoma. Trenutno ni drugih podrobnosti in družina znova prosi za zasebnost v zvezi s to zelo tragično izgubo. Ponovno se zahvaljujemo prijateljem in družini za stalno podporo v tem trenutku."

Subduralni hematom je krvavitev pod trdo možgansko ovojnico in je navadno povezan z večjo poškodbo možganskega tkiva. Britanski spletni medij Mirror je zapisal, da se je zvezdnik v preteklosti že soočil s podobnim stanjem. Ko je imel 19 let, ga je v prometni nesreči zadel kombi, v možganih se mu je naredil krvni strdek, ki so mu ga med osemurno operacijo uspešno odstranili.

"Šlo je za življenje ali smrt, iskreno, mislili so, da ne bo preživel," je dejala njegova mati Jean. Pred časom je o tem spregovoril tudi slavni kuhar, ko je za Daily Mail dejal, da so ga zdravniki opozorili, da mora biti previden: "V šoli sem zelo rad igral nogomet in sanjal sem, kot vsak fant, da igram za Manchester United. Zdravniki mi niso rekli, naj ne igram več, toda dejali so, naj bom zelo previden zaradi nove nevarnosti poškodbe glave. Ampak zame ni bilo vredno tvegati, zato sem nehal igrati. Kljub temu pa uživam v igranju tenisa s svojima sinovoma, Samuelom in Georgeem."