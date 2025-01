Družina tWitcha ogorčena in jezna zaradi izjave njegove vdove

Tri leta nazaj je Allison Holker, zdaj vdova pokojnega Stephena tWitcha Bossa javnosti sporočila žalostno novico o njegovi smrti. Plesalec, koreograf, igralec in producent si je v 41. letu starosti sodil sam, Allison pa je nekaj dni nazaj razburila javnost z razkritjem iz njegovega zasebnega življenja ter razjezila Stephenovo družino in prijatelje. V intervjuju za People je 36-letna vdova povedala, da je leta 2022 po njegovem pobrebu v omari med pospravljanjem našla skrito zalogo prepovedanih substanc, vključno z gobami in različnimi tabletami. To je ena izmed stvari, ki jo je Allison zapisala v prihajajoči knjigi This far: My Story od Love, Loss and Embracing Light, v katero je vnesla svoje spomine na pokojnega moža in številne podrobnosti iz njegovega zasebnega življenja. S knjigo želi vdova popeljati bralce po poti svojega boja ob izgubi življenjskega sopotnika in s svojo zgodbo o moči navdihniti druge, a javnost