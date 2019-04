Družina vojvodinje Cambriške v težavah?

Vojvodinja Cambriška je zrasla v družini, v kateri finance niso bile težava. Kateina starša,Carol in Michael Middleton, sta se spoznala, ko sta delala za British Airways – ona je bila stevardesa, on pa letališki uslužbenec. Leta 1987 sta skupaj ustanovila podjetje Party Pieces in obogatela s prodajo pripomočkov za organizacijo zabav prek pošte. Tako sta čez leta zgradila večmilijonski posel.

Britanski mediji pa zdaj pišejo, da je zlate dobe očitno konec. Njuno podjetje naj bi namreč imelo hude finančne težave, nekateri celo pišejo, da sta starša vojvodinje tik pred stečajem. Podjetje naj bi zaposlovalo več kot 30 ljudi, a kar nekaj ljudi naj bi odšlo iz podjetja.

Carol in Michael tako iščeta rešitev, Kate pa naj bi skrbelo, kako to vpliva na njuno zdravje. Govorice o tem, da ima podjetje težave, naj bi se začele že pred božičem, takrat naj bi podjetnika odpustila nekaj delavcev ter namignila, da z odpuščanjem še nista končala. Vir blizu podjetja je medijem dejal, da Carol ne misli obupati in že išče nove investitorje. Britanski mediji še dodajajo, da naj bi svak, princ William, tastu in tašči že dejal, da bo pomagal, če bo to potrebno.