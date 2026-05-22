Tuja scena

Družina Zendaye in Toma bogatejša za novega štirinožnega člana

Los Angeles, 22. 05. 2026 11.52 pred 33 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.M.
Zendaya in Tom Holland

Čeprav sta Zendaya in Tom Holland polno zasedena, si hollywoodska zvezdnika nista mogla pomagati. Posvojila sta še tretjega psička in tako še povečala svojo družino. Tako angleški igralec kot ameriška zvezdnica sta velika ljubitelja psov, ki ju s seboj redno vozita tudi na snemanja.

Domnevno poročena hollywoodska zvezdnika Zendaya in Tom Holland sta svojo družino povečala za novega štirinožnega člana. Igralka je za revijo Elle razkrila, da sta med obiskom Oaklanda posvojila psa pasme ameriški bully. "Logistično gledano to verjetno ni bila najbolj pametna ideja. Čustveno pa je bila. Je čudovit dodatek naši družini. Ko sem videla njegov mali obrazek, sem si rekla: 'Ne morem te pustiti tukaj.'"

FOTO: AP

Par, ki naj bi se po besedah igralkinega dolgoletnega stilista pred meseci na skrivaj poročil, je pred tem že imel dva psa, in sicer pritlikavega šnavcerja po imenu Noon ter dobermanko Daphne. Zendaya je razkrila, da s Tomom pse pogosto vozita s seboj na snemanja. "Svoje pse pripeljeva v službo. Vse skupaj je družinska zadeva."

Igralka je v preteklosti že večkrat govorila o svoji ljubezni do živali in priznala, da svojega psa precej razvaja. "Dobiva posebne obroke z vitaminskimi dodatki. Ko to razlagam, zveni precej noro, ampak svojega otroka obožujem." Tudi Tom Holland je velik ljubitelj psov. Večkrat je javno govoril o svoji psički Tessi, staffordshirskem bull terierju, ki je poginila leta 2024. Takrat je igralec na Instagramu zapisal: "Pogrešam svojo punco."

Zendaya in Holland sta se spoznala med snemanjem filma Spider-Man: Vrnitev domov leta 2016, razmerje pa sta javno potrdila leta 2021.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Slash
22. 05. 2026 12.26
Ja pa iiii 😍
+1
1 0
Cenb77
22. 05. 2026 12.05
preverite prosim kaj je definicija družine... dva razvajena mulca nista družina... tud če mata psa
0 0
