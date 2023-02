Družina žrtve toži Aleca Baldwina zaradi streljanja na snemanju filma Rust.

Tožniki zahtevajo nedoločeno vsoto odškodnine za poškodbe, namerno povzročitev čustvene stiske, malomarnost in "izgubo konzorcija", kar je izraz, ki se nanaša na to, da so prikrajšani za razmerje, je povedala njihova odvetnica, odvetnica slavnih osebnosti Gloria Allred. "Seveda je za vse naše tri stranke tragična izguba njihove hčere in sestre srce parajoča, toda zdaj se morajo poleg te tragedije poskušati spopasti še s to izgubo, medtem ko živijo v Ukrajini sredi Putinove vojne," je povedala novinarjem."Olga se po svojih najboljših močeh sooča z izgubo Halyne, hkrati pa deluje kot operacijska medicinska sestra za nujne primere v bolnišnici v Ukrajini, kjer skrbi za tiste, ki so bili ranjeni v vojni," je dodala.

Baldwin in producenti filma Rust so medtem že dosegli finančno poravnavo s snemalkinim vdovcem Matthewem. Odvetnica je še pojasnila, da je novi primer ločen od te poravnave, po novomehiškem zakonu pa starši in drugi ožji družinski člani lahko ukrepajo. "Izgubiti sestro ... je bila grozljiva izkušnja in je ena največjih izgub v mojem življenju," je povedala Zemkova v videu, ki so ga predvajali med novinarsko konferenco v Los Angelesu. "Verjamem, da ni dopustno, da bi to izpustili in pustili nekaznovano," je dodala. Odvetnica je povedala tudi, da se Baldwin po tragediji ni obrnil na družino 42-letne Hutchinsove, njegovi odvetniki pa so se upirali temu, da bi zadevo rešili.