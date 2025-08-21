Družina zvezdnika serije Pod nožem lepote udeležena v prometni nesreči

Kot so v sporočilu za javnost povedali na policijski upravi Rumson, je vozilo, v katerem je bil Dylan Walsh z družino, nenadoma zavilo na nasprotni vozni pas in obrnilo smer vožnje, potem pa trčilo v prvi od dveh električnih drogov. Vozilo se je po trku še naprej premikalo, dokler ni zadelo še drugega droga.

Dva od potnikov so prepeljali v bližnjo bolnišnico, kdo so bili potniki in voznik, pa trenutno ni znano. Po poročanju lokalnega časopisa Rumson Patch je po nesreči osem gospodinjstev ostalo brez elektrike. Veliko škode naj bi nastalo tudi na vozilu, ob trku pa sta se odprli tudi sprednji zračni blazini.

Da je bila igralčeva družina udeležena v prometni nesreči, je potrdil tudi Walshev tiskovni predstavnik, ki je v izjavi povedal: "Na srečo so vsi na varnem in so že v domači oskrbi. Družina je hvaležna policiji, gasilcem in reševalcem za hitro posredovanje, prav tako bolnišničnemu osebju, ki jih je oskrbelo."

Walshevi so nesrečo doživeli mesec dni po tem, ko je zaradi bolezni umrl njegov soigralec iz serije Pod nožem lepote, Julian McMahon. Star je bil 56 let.