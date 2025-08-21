Svetli način
Tuja scena

Družina zvezdnika serije Pod nožem lepote udeležena v prometni nesreči

Rumson, 21. 08. 2025 21.09 | Posodobljeno pred eno minuto

Zvezdnik serije Pod nožem lepote Dylan Walsh in njegova družina so bili pred dnevi udeleženi v hudi prometni nesreči. 61-letni igralec je bil eden od petih potnikov avtomobila, ki se je zaletel v dva električna droga, poročajo ameriški mediji. Nesrečo je potrdila tudi policija, kakšne poškodbe so udeleženci utrpeli, pa za zdaj ni znano.

Kot so v sporočilu za javnost povedali na policijski upravi Rumson, je vozilo, v katerem je bil Dylan Walsh z družino, nenadoma zavilo na nasprotni vozni pas in obrnilo smer vožnje, potem pa trčilo v prvi od dveh električnih drogov. Vozilo se je po trku še naprej premikalo, dokler ni zadelo še drugega droga.

Dylan Walsh in njegova družina so bili udeleženi v prometni nesreči.
Dylan Walsh in njegova družina so bili udeleženi v prometni nesreči. FOTO: Profimedia

Dva od potnikov so prepeljali v bližnjo bolnišnico, kdo so bili potniki in voznik, pa trenutno ni znano. Po poročanju lokalnega časopisa Rumson Patch je po nesreči osem gospodinjstev ostalo brez elektrike. Veliko škode naj bi nastalo tudi na vozilu, ob trku pa sta se odprli tudi sprednji zračni blazini.

Dylan Walsh je najbolj znan po vlogi v seriji Pod nožem lepote.
Dylan Walsh je najbolj znan po vlogi v seriji Pod nožem lepote. FOTO: Profimedia

Da je bila igralčeva družina udeležena v prometni nesreči, je potrdil tudi Walshev tiskovni predstavnik, ki je v izjavi povedal: "Na srečo so vsi na varnem in so že v domači oskrbi. Družina je hvaležna policiji, gasilcem in reševalcem za hitro posredovanje, prav tako bolnišničnemu osebju, ki jih je oskrbelo."

Walshevi so nesrečo doživeli mesec dni po tem, ko je zaradi bolezni umrl njegov soigralec iz serije Pod nožem lepote, Julian McMahon. Star je bil 56 let.

