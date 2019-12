Družini umrlega kaskaderja pripada večmilijonska odškodnina

Ameriško sodišče je družini umrlega kaskaderja prisodilo 7,8 milijona evrov odškodnine, ki ga mora plačati televizijska mreža AMC. Družina 33-letnega Johna Berneckerja, ki je umrl julija 2017 v usodni nesreči na snemanju priljubljene serije Živi mrtveci, je bila namreč prepričana, da bi se smrtnemu izidu oziroma nesreči lahko izognili. Zato so starši, Susan in Hagen Bernecker, družbo AMC obtožili, da je ignorirala varnostne protokole.

Čeprav je sodišče v Georgii družini dosodilo odškodnino, je vseeno dodalo, da podjetje AMC Networks ni bilo malomarno. Na sodišču so znova pregledali posnetek nesreče, na kateri je prikazano, da je kaskader padel z balkona, ki je bil na višini 6,5 metra. "Obstaja milijon različnih načinov, s katerimi bi lahko kader posneli drugače, a o drugih možnostih niso razmišljali," je dejal odvetnik družine za Deadline.

"Način snemanja je bil enak v vseh desetih sezonah in 150 epizodah. Tako je še danes, ne glede na to zelo žalostno in osamljeno nesrečo," pa je na tožbo odgovorilo podjetje.