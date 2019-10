Družinska drama Severine: oglasil se je tudi njen soprog

Na očitke je nekdanji že odgovoril in napovedal celo tožbo , zdaj pa se je javil tudi Severinin zdajšnji partner Igor Kojić in za medije predstavil svojo različico dogodkov: "Čeprav nimam v navadi, da javno govorim, imam odgovornost za družino, da se javno odzovem na situacijo, v katero sem vpleten. Milan Popović laže. V petek, 11. oktobra, sem prišel v šolo po Aleksandra. To delam, kadar mati ne more priti in to se mi zdi popolnoma običajna stvar v družinskem življenju ... Milan Popović je spet lagal in rekel, da je šola poklicala policijo, kar ni res, jaz sem poklical policijo, ko sem videl, da so učitelji Aleksandra zaprli v učilnico, kjer je bil več kot dve uri sam z dvema učiteljema, ki sta otroka zlorabila. Po ukazu ravnateljice in na ukaz očeta učitelji niso dovolili Aleksandru , da bi zapustil šolo, dokler oče ni dal dovoljenja, ne da bi me vprašali, kje je mati, ki je bila na poti v šolo. Povedali so le, da potrebujejo očetovo dovoljenje, zato je bilo mogoče sklepati, da je oče žrtvoval svojega otroka, ki je bil, ponavljam, zaprt v učilnici, da bi uresničil svojo željo, da lahko sina odpelje samo mati in nihče drug, niti njegova babica."

V dolgem komentarju je še dejal, da ne razume, kaj se je spremenilo v stališču gospoda Popoviča, kajti pred dnevi so se dogovorili, da lahko poleg mame pride po otroka v šolo tudi on, nato pa je v petek obvestil šolo, da po Aleksandra ne more priti nihče razen njegove mame. Na koncu pa je postavil še vprašanje: "Ali je moja žena edina ženska v tej državi, ki svoje mame, sestre ali moža ne more poslati v šolo, da ga odpeljejo iz šole?"

Medtem pa se je znova oglasila tudi Severina in na Instagramu objavila daljši zapis, ki je bil namenjen hrvaški varuhinji otrokovih pravic Helenci Pirnat Dragičević: "Draga gospa Pirnat, tolikokrat sem vas prosila za pomoč, tolikokrat sem nagovarjala vaše predhodnike, vendar se nihče od vas ni odzval, zato sem ugotovila, da vam je vseeno. Medtem ko je Popovič dolga leta dajal izjave o otroku, se niste oglašali in zdaj, ko so otroka v šoli zlorabljali, tako fizično kot psihično, namesto da bi spraševali, kaj se je zgodilo, da obsodite ravnanje ravnateljice in učiteljice, v svoji pisarni lepo rečete, da se stvari ne rešujejo prek medijev!?! Žal se pri nas stvari rešujejo bodisi s podkupovanjem bodisi v medijih, ker v vaši ustanovi zagotovo ne. Poleg tega, zakaj ste se vi zdaj pojavili v medijih? Promovirate se tudi preko mene in medijev, ker za vas še nihče ni slišal, in ko se bo vlada spremenila, verjetno nihče ne bo več slišal za vas."

Zraven je objavila tudi fotografijo iz časopisa, kjer je varuhinja izjavila, da ima otrok pravico do zasebnosti ter da takšne stvari ne bi smele biti v medijih, ker to na otroka in primer ne vpliva ugodno.