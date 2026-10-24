Družinska drama Steffi Graf: Njen brat se skriva pred policijo

Mlajši brat nekdanje teniške igralke Steffi Graf je že pred časom prišel v navzkrižje z zakonom, sedaj pa naj bi bile njegove težave tako velike, da se pred organi pregona skriva celo v predorih pod Las Vegasom. Kljub temu, da je na begu, pa Michael Graf pogosto objavlja na družbenih omrežjih, kjer govori tudi o družini.

Steffi Graf s staršema in bratom FOTO: Profimedia

V videoposnetkih, ki jih objavlja na Facebooku, je 55-letnik videti potrt, ko sedi pred zidom, prekritim z grafiti, in govori o svojih težavah. Omenja tudi moža svoje sestre, slavnega teniškega igralca Andreja Agassija. V ozadju enega od videoposnetkov je opaziti nakupovalni voziček, za katerega njegovi sledilci domnevajo, da v njem hrani svoje stvari. Predori, v katerih naj bi se skrival, so bili zgrajeni kot sistem za zaščito pred poplavami, a so sčasoma postali zavetišče za brezdomce.

Steffi Graf velja za eno najboljših v zgodovini ženskega tenisa. FOTO: Profimedia

Michael je v navzkrižje z zakonom prišel že pred časom. 12. marca so ga v Boulder Cityju aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali drog. Ker se 26. marca ni pojavil na sodišču, je sodnik zanj v Nevadi izdal nalog za prijetje. SportBible poroča tudi o primeru, povezanem s kršitvijo sodnih rokov v primeru nedovoljenega vstopa na zasebno posest. Kako dolgo že živi v tunelih, ni znano, nekaj časa pa naj bi bil v šotoru na območju jezera Mead, nedaleč od Las Vegasa.

Obtožbe proti Agassiju

Michael se je v svojih objavah dotaknil tudi svojega odnosa s svakom Andrejem Agassijem. Spomnil se je fizičnega spopada, za katerega trdi, da sta ga imela v preteklosti. V enem videoposnetku je trdil, da ga je Agassi zelo močno udaril, a je priznal tudi svojo vlogo v konfliktu. "Mislim, razumljivo je. Kar naprej sem ga izzival," je dejal Michael in nato opisal, kako je sam udaril Agassija. Njegove trditve niso bile neodvisno preverjene in Agassi se nanje javno ni odzval.

Steffi Graf mu je leta poskušala pomagati