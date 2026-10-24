Družinska drama Steffi Graf: Njen brat se skriva pred policijo

Mlajši brat nekdanje teniške igralke Steffi Graf je že pred časom prišel v navzkrižje z zakonom, sedaj pa naj bi bile njegove težave tako velike, da se pred organi pregona skriva celo v predorih pod Las Vegasom. Kljub temu, da je na begu, pa Michael Graf pogosto objavlja na družbenih omrežjih, kjer govori tudi o družini.
V videoposnetkih, ki jih objavlja na Facebooku, je 55-letnik videti potrt, ko sedi pred zidom, prekritim z grafiti, in govori o svojih težavah. Omenja tudi moža svoje sestre, slavnega teniškega igralca Andreja Agassija. V ozadju enega od videoposnetkov je opaziti nakupovalni voziček, za katerega njegovi sledilci domnevajo, da v njem hrani svoje stvari. Predori, v katerih naj bi se skrival, so bili zgrajeni kot sistem za zaščito pred poplavami, a so sčasoma postali zavetišče za brezdomce.
Michael je v navzkrižje z zakonom prišel že pred časom. 12. marca so ga v Boulder Cityju aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali drog. Ker se 26. marca ni pojavil na sodišču, je sodnik zanj v Nevadi izdal nalog za prijetje. SportBible poroča tudi o primeru, povezanem s kršitvijo sodnih rokov v primeru nedovoljenega vstopa na zasebno posest. Kako dolgo že živi v tunelih, ni znano, nekaj časa pa naj bi bil v šotoru na območju jezera Mead, nedaleč od Las Vegasa.
Obtožbe proti Agassiju
Michael se je v svojih objavah dotaknil tudi svojega odnosa s svakom Andrejem Agassijem. Spomnil se je fizičnega spopada, za katerega trdi, da sta ga imela v preteklosti. V enem videoposnetku je trdil, da ga je Agassi zelo močno udaril, a je priznal tudi svojo vlogo v konfliktu. "Mislim, razumljivo je. Kar naprej sem ga izzival," je dejal Michael in nato opisal, kako je sam udaril Agassija. Njegove trditve niso bile neodvisno preverjene in Agassi se nanje javno ni odzval.
Steffi Graf mu je leta poskušala pomagati
Michael se je z otroki preselil v Las Vegas okoli leta 2001, približno v istem času, ko sta se tam naselila tudi Steffi Graf in Andre Agassi. Po poročanju SportBible mu je sestra leta poskušala pomagati, kar je vključevalo financiranje odvetnika in nakup hiše. Domnevno si je prizadevala tudi za pravno skrbništvo nad njim in mu nudila podporo tudi po njegovi aretaciji zaradi nasilnega incidenta leta 2020.
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