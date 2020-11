Požar uničil družinsko kmetijo Jennifer Lawrence

Družino Jennifer Lawrence je doletela tragedija. V požaru je namreč zgorela kmetija, ki v poletnem času velja za priljubljen kamp. Na Facebooku so sporočili žalostno novico: "S težkim srcem potrjujemo novico, da smo sinoči v hudem požaru izgubili našo kmetijo. Hvaležni smo, da ni bil nihče ranjen, pravočasno smo rešili tudi živali, a še vedno žalujemo ob izgubi kmetije, ki je nastala s trdim delom in za spomini, ki smo jih ustvarili v teh letih bivanja na kmetiji."

"Vemo, da je kamp Hi-Ho posebno mesto za veliko ljudi, zato načrtujemo obnovo in popravilo, da bomo lahko naslednje poletje nadaljevali z varno in veselo izkušnjo na posestvu,"so še zapisali v objavi.

Po poročanju lokalnih novic je na kraj dogodka prispelo 30 gasilcev s šestimi gasilskimi vozili, ki so skušali pogasiti požar. Pri tem so imeli težavo, ker niso imeli dostopa do hidrantov za črpanje vode. "Eno od vprašanj, ki se poraja prebivalcem podeželja, je preskrba z vodo," je povedal gasilec Bobby Cravens.