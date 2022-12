Družinska tradicija Beckhamovih: božič v svileni pižami

David in Victoria Beckham se tudi letos nista izneverila družinski tradiciji. Slavna družina vsako leto božič praznuje v elegantni svileni pižami in tudi letos je bilo tako. Fotografijo kot dokaz je na svojem Instagramu objavila Victoria in pripisala, da oče ohranja družinsko tradicijo. Na fotografiji so njen mož David, sinova Romeo in Cruz ter hčerka Harper, najstarejšega od njunih otrok Brooklyna pa letos ni bilo z njimi.

V družini Beckham so ponovno dokazali, da se za božič vsako leto držijo prav posebne modne zapovedi. Božič tradicionalno praznujejo oblečeni v elegantne svilene pižame. Letos je Victoria kot dokaz in za spomin fotografijo objavila na svojem Instagramu.

Na prvi fotografiji so njen mož David, 20-letni Romeo, 17-letni Cruz in 11-letna Harper, vsi oblečeni v svilene pižame. Vsak družinski član ima na svoji pižami tudi svoji inicialki. Druga fotografija prikazuje nogometaša in njegovo hčerko, ki v objemu veselo pozirata. "Oče ohranja tradicijo družine Beckham," je še zapisala v objavi ter dodala, da imajo radi in pogrešajo tudi najstarejšega sina Brooklyna.

23-letni Brooklyn se letošnjega božičnega družinskega praznovanja ni udeležil, saj je dan preživel s svojo ženo, manekenko Nicolo Peltz-Beckham. Tudi zaljubljeni par je ob praznikih posnel dve fotografiji pred okrašeno jelko. Fotografija, na kateri mladenič poljublja svojo lepo ženo je v črno-beli ediciji, druga pa je barvna. Obe fotografiji je Brooklyn objavil na Instagramu."Vesel božični večer od mene in mojega otroka xx," je pripisal.

Na božični dan je 48-letna podjetnica objavila še fotografijo s svojim možem, na kateri mu sedi v naročju. Oblečen ima pulover z napisom "Vse, kar si želim za božič, je David Beckham", nogometaš pa nosi božičkovo kapo. "Za božič sem dobila, kar sem si želela," je zapisala. Na drugi fotografiji nekdanja članica glasbene skupina Spice Grils pozira sama. PREBERI ŠE Victoria Beckham objavila božično fotografijo iz otroštva: Poglejte me! Družina Beckham velja za modne navdušence. Nenazadnje je Victoria znana modna oblikovalka, tako David kot tudi najstarejši sin Brooklyn pa sta se v svoji karieri že preizkusila tudi kot modela.