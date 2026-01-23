Družinski spor Beckhamovih: je snaha res samo željna slave?

Po tem, ko so se v javnem sporu družine Beckham na stran zakoncev ali njunega prvorojenca s soprogo že postavili zvezdniški prijatelji, znanci ali zgolj tisti, ki želijo biti povezani z njimi, se je oglasila tudi sestra nekdanjega fanta Nicole Peltz. Alana je med komentarji na družbenem omrežju zapisala, da si je 31-letnica od nekdaj želela biti slavna, kar ji je zveza z Brooklynom zagotovo omogočila, sestra Anwarja Hadida pa je poudarila, da si Beckhamova snaha v resnici ne želi zasebnosti.

Alana Hadid je prepričana, da si Nicola Peltz želi pozornosti. FOTO: Profimedia

"To dekle si ne želi zasebnosti, saj si že desetletje prizadeva, da bi bila slavna," je zapisala 40-letna manekenka, nato pa pozornost namenila Brooklynovim besedam, s katerimi je obtožil starša, Victorio in Davida, da želita uničiti njegov zakon z Nicolo: "Da je zaključil osem odstavkov dolg zapis, v katerem je javno pral umazano perilo svoje družine, z besedami, da si želi le zasebnosti, je vse, kar mi je bilo treba vedeti."

Anwar Hadid in Nicola Peltz sta bila par med letoma 2016 in 2018. FOTO: Profimedia

Peltzeva se je z zdaj 26-letnim Anwarjem sestajala med letoma 2016 in 2018. Ona je bila takrat stara 22 let, on pa 17. Njuna zveza naj bi se končala zaradi napetih družinskih odnosov med Anwarjem in njegovo mamo Yolando Hadid. Skoraj desetletje pozneje je Nicola znova vpletena v družinsko dramo, največja težava pa naj bi bil prav njen odnos s taščo.

Kljub temu, da je 26-letni nekdanji fotograf, ki se zdaj posveča kuhariji, starša obtožil še, da javnosti predstavljata popolno sliko njihove družine in zatrdil, da si ne želi sprave z njima ter naj ga kontaktirata zgolj prek odvetnika, pa se slavna zakonca na sinove ostre besede nista neposredno odzvala.