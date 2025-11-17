Svetli način
Tuja scena

Drzen oboževalec Ariane Grande obsojen na devet dni zaporne kazni

Singapur, 17. 11. 2025 20.59 | Posodobljeno pred eno minuto

Pred dnevi se je pred premiero filma Žlehtnoba: Za vedno v Singapurju zgodil neprijeten dogodek, ko je eden od oboževalcev preskočil varnostno ograjo in se zapodil za zvezdnico Ariano Grande. Moškega so pozneje zaradi incidenta aretirali, sodišče pa mu je dodelilo devet dni zaporne kazni.

Johnsonu Wenu je sodišče v Singapurju določilo devet dni zaporne kazni, ko ga je spoznalo za krivega motenja javnega miru, ker je na dogodku preskočil varnostno ograjo in se zapodil za hollywoodsko zvezdnico Ariano Grande. To dokazujejo tudi posnetki, ki so postali viralni, na njih pa je tudi vidno šokirana igralka, ki jo je 26-letnik zagrabil za rame in poskakoval ob njej.

Ariana Grande je bila po incidentu vidno pretresena.
Ariana Grande je bila po incidentu vidno pretresena. FOTO: Profimedia

Incident je povzročil splošno zgražanje Singapurčanov, ki so pozvali k aretaciji in deportaciji Wena, ki je v preteklosti že povzročal podobne težave na koncertih in javnih dogodkih. Mnogi so 26-letnika obtožili, da je Grande ponovno doživela travmo po terorističnem napadu leta 2017 na koncertu v Manchestru, kjer je bilo ubitih 22 ljudi.

Johnson Wen bo zaradi incidenta v zaporu preživel devet dni.
Johnson Wen bo zaradi incidenta v zaporu preživel devet dni. FOTO: Profimedia

Kot so poročali singapurski mediji, naj bi Wen skušal premiero zmotiti dvakrat, s prizorišča pa so ga po incidentu pospremili varnostniki. 26-letnik je pozneje na družbenem omrežju objavil posnetke, ob katerih se je zahvalil zvezdnici in dodal, da je na svobodi.

Policija ga je naslednji dan aretirala, Wen pa je krivdo za motenje javnega miru priznal. Tožilstvo je zahtevalo teden dni zaporne kazne, saj naj bi bil 26-letnik serijski motilec javnih dogodkov, ki išče lastno slavo, v preteklosti pa je na družbenih omrežjih že objavil posnetke, na katerih je zmotil koncerta Katy Perry in The Weeknda.

