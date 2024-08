Drzna Heidi Klum znova zbudila pozornost z izbiro kopalk

Heidi Klum več kot očitno najbolj uživa v vročih poletnih dneh, ko se lahko sprehaja po plaži samo v kopalkah. Ali pa celo brez njih, kot je to storila pred dnevi, zdaj pa je znova poskrbela, da je njenim oboževalcem postalo še bolj vroče.

Zvezdnica je na svojem Instagramu objavila videoposnetek v kopalkah, s katerimi je izjemno malo prepustila domišljiji. Odločila se je namreč za tigraste bikinike, še posebej veliko pozornosti pa je pritegnil spodnji del. Kopalke so namreč izjemno majhne, tako da so komaj prekrile njene intimne dele. "Čas je za plažo," je zapisala ob tem.

51-letnica je z objavo znova pokazala, da je pri svojih letih v več kot vrhunski formi. Znana je namreč po svojih provokativnih fotografijah in videih, ki jih pogosto deli s svojimi sledilci. Trenutno tako z možem Tomom Kaulitzem uživa na eksotičnih Karibih, da je njegova postavna žena tako razgaljena, pa očitno slavnega glasbenika prav nič ne moti.

Z enega od posnetkov, ki jih je Heidi delila na Instagramu, je tudi razvidno, da se manekenka prav nič sramežljivo namaka v morju in to kar zgoraj brez. Poleg je celo pripisala, da se tako počuti najbolj svobodno. Nedavno je tudi ob njuni obletnici zakona objavila video, na katerem pa so sledilci bolj kot njuno praznovanje ljubezni opazili Nemkine prsi.