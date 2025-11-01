Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Drzna obleka Sydney Sweeney: korak naprej ali nazaj za ženske?

Los Angeles, 01. 11. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
17

Hollywoodska zvezdnica Sydney Sweeney z izbiro oblačil znova buri duhove. Tokrat je pozornost javnosti pritegnila z drzno prosojno kreacijo, v kateri domišljiji ni pustila veliko prostora. S potezo je javnost razdvojila na tiste, ki so bili nad videnim absolutno navdušeni, in tiste, ki so pripomnili, da s takšnimi odločitvami za ženske pravzaprav ne naredi nič dobrega, temveč jih znova postavlja v vlogo objekta, nad katerim se moški naslajajo.

Ameriška igralka Sydney Sweeney je v svetlikajoči se prosojni obleki na nedavnem dogodku v Los Angelesu pokazala vse svoje atribute. 28-letnica se je s kopico drugih zvezdnic udeležila dogodka, posvečenega vplivnim ženskam, na rdeči preprogi pa domišljiji ni pustila prostora.

V prosojni obleki je pokazala svoje obline, o katerih je v preteklosti večkrat spregovorila. Pred dvema letoma je za angleško revijo Glamour priznala, da je kot najstnica sanjarila o posegu, s katerim bi zmanjšala svoje prsi. Pojasnila je, da se je zaradi njih počutila nelagodno.

"Ko sem bila mlada, sem svoje telo zakrivala. To se je spremenilo, ko sem postala bolj samozavestna. Rada bi pokazala dekletom, da so naša telesa čudovita in mogočna. Vsako telo je čudovito in ko si samozavesten in zadovoljen sam s seboj, to opazijo tudi drugi."

Preberi še Sydney Sweeney nekoč želela zmanjšati prsi, danes vesela, da jih ni

Z drzno srebrno obleko je sicer razdvojila javnost na tiste, ki so bili nad videnim absolutno navdušeni, češ da se skozi svoje telo svobodno izraža, in tiste, ki so pripomnili, da s takšnimi potezami za ženske pravzaprav ne naredi nič dobrega, temveč jih znova postavlja v vlogo objekta, nad katerim se moški naslajajo. Sama je kritike nagovorila z besedami: "Vem, kakšen je občutek, ko te ljudje definirajo, še preden si imel priložnost definirati samega sebe. Vem, kakšen je občutek, ko moraš dokazati, da si zaslužiš biti tukaj, da te vidijo, da te jemljejo resno. Vsak od nas ima svoje bitke."

Sydney Sweeney obleka prsi
Naslednji članek

Zakaj se Jennifer Lawrence ne skriva več pred paparaci?

SORODNI ČLANKI

Bo Sydney Sweeney novo Bondovo dekle? 'Kot James Bond bi se bolj zabavala'

Sydney Sweeney o kontroverznem milu: Kritizirala so me večinoma dekleta

Sydney Sweeney skočila s padalom v razpetem kombinezonu: Vznemirljiva izkušnja

MGK spregovoril o govoricah, da sta s Sydney Sweeney več kot le prijatelja

Je Sydney Sweeney res Trumpova podpornica?

Donald Trump o oglasni kampanji Sydney Sweeney: 'Je trenutno najbolj vroča'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
01. 11. 2025 08.57
sej nevejo vec kaj bi gabijo mi se gole hodjo okol da jih kdo se povoha pa pogleda puj
ODGOVORI
0 0
jablan
01. 11. 2025 08.55
+1
Ni glih neki ampak ja cool
ODGOVORI
1 0
mario7
01. 11. 2025 08.54
+2
Lepa samozavestna ženska.
ODGOVORI
2 0
špaget
01. 11. 2025 08.54
+1
Harvey Weinstein je žrtve prislil v spolne odnose. Nobena ženska ni ovrgla svojih standardov za napredovanje kariere. On jih je s svojo slavo in močjo bolj ali manj prisilil v to. To niso delale zaradi denarja in slave.
ODGOVORI
1 0
slayer2
01. 11. 2025 08.49
+5
Pravi moški se ne naslajamo nad ženskami, temveč jih občudujemo. Hvala bogu za lepe ženske 😍😍😍
ODGOVORI
5 0
MC King
01. 11. 2025 08.44
+7
Pametna, se zaveda roka trajanja. Vse naravno, brez plastike.
ODGOVORI
7 0
Amor Fati
01. 11. 2025 08.34
+7
Trenutno poteka resnično tesen dvoboj za sijajne vloge. Tekmovalke so Sweeney, De Armas, in Dakota Johnson. Vse tri so za sijajno vlogo pripravljene narediti vse. Čisto vse. Tega se zavedajo vsi producenti in vsi režiserji. Dame in gospodje, to je Hollywood.
ODGOVORI
9 2
Definbahija
01. 11. 2025 08.33
+13
Če ima kaj za pokazati zakaj da ne 🥰 Sigurno kake prej podobne USSR raketi novinarke/igralke so ji fous
ODGOVORI
13 0
JAZsemTI
01. 11. 2025 08.29
+19
Zanimivo bi bilo opazovati reakcije ženskega vesolja, če bi se na rdečo preprogi sprehodil kak kerlc v prosojnih hlačah. Bi dejale da je drzen ali da je perverzen?!
ODGOVORI
19 0
Killing of Hind Rajab
01. 11. 2025 08.19
+13
lušna...ne pa tiste suhice
ODGOVORI
15 2
Grande cojones
01. 11. 2025 08.24
-2
Rad bi jo videl pri 60-tih!
ODGOVORI
7 9
jablan
01. 11. 2025 08.57
Boš sebe gledu
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
01. 11. 2025 08.16
-7
Bizarno
ODGOVORI
3 10
jablan
01. 11. 2025 08.58
Cerkev je bizarna
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
01. 11. 2025 08.12
+12
Lepa obleka!
ODGOVORI
15 3
supergigi
01. 11. 2025 08.11
+6
😳
ODGOVORI
7 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330