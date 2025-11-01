Drzna obleka Sydney Sweeney: korak naprej ali nazaj za ženske?

Ameriška igralka Sydney Sweeney je v svetlikajoči se prosojni obleki na nedavnem dogodku v Los Angelesu pokazala vse svoje atribute. 28-letnica se je s kopico drugih zvezdnic udeležila dogodka, posvečenega vplivnim ženskam, na rdeči preprogi pa domišljiji ni pustila prostora.
V prosojni obleki je pokazala svoje obline, o katerih je v preteklosti večkrat spregovorila. Pred dvema letoma je za angleško revijo Glamour priznala, da je kot najstnica sanjarila o posegu, s katerim bi zmanjšala svoje prsi. Pojasnila je, da se je zaradi njih počutila nelagodno.
"Ko sem bila mlada, sem svoje telo zakrivala. To se je spremenilo, ko sem postala bolj samozavestna. Rada bi pokazala dekletom, da so naša telesa čudovita in mogočna. Vsako telo je čudovito in ko si samozavesten in zadovoljen sam s seboj, to opazijo tudi drugi."
Z drzno srebrno obleko je sicer razdvojila javnost na tiste, ki so bili nad videnim absolutno navdušeni, češ da se skozi svoje telo svobodno izraža, in tiste, ki so pripomnili, da s takšnimi potezami za ženske pravzaprav ne naredi nič dobrega, temveč jih znova postavlja v vlogo objekta, nad katerim se moški naslajajo. Sama je kritike nagovorila z besedami: "Vem, kakšen je občutek, ko te ljudje definirajo, še preden si imel priložnost definirati samega sebe. Vem, kakšen je občutek, ko moraš dokazati, da si zaslužiš biti tukaj, da te vidijo, da te jemljejo resno. Vsak od nas ima svoje bitke."
