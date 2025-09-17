Drzna princesa Catherine v bordo rdeči, Melania Trump v nevtralni sivi

Donalda in Melanio Trump so z razkošnim sprejemom sprejeli na gradu Windsor, kjer sta ju po pristanku s helikopterjem pričakala princ William in princesa Catherine . Kraljeva zakonca sta predsedniku ZDA in prvi dami izkazala dobrodošlico, preden sta se slednja srečala s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo .

Princesa Catherine je zakonca Trump pričakala v drzni bordo obleki Emilie Wickstead, zraven pa je nosila ujemajoč se klobuk in broško iz perja. Melania se je odločila za bolj nevtralne barve, nosila je temno sivo obleko prestižne znamke Dior, svoj videz pa je dopolnila z vijoličnim klobukom, ki je s širokimi krajci zakrival njene oči.

Dami bosta skupaj, brez zakoncev, obiskali vrtove Frogmore, srečali pa se bosta tudi s skavtskim vodjo Dwayneom Fieldsom in člani enega od programov skavtov. Princesa, ki je tudi sama nekdanja skavtinja, je od leta 2020 sopredsednica skavtske zveze.

Prva dama slovenskih korenin se bo med obiskom na izlet podala tudi s kraljico Camillo, skupaj bosta obiskali muzej punčk in kraljevo knjižnico v gradu Windsor.

Zakonca Trump, ki sta v Veliko Britanijo prispela včeraj, med obiskom otoka bivata v rezidenci ameriškega veleposlanika v Londonu Winfield House, kjer so pred njima bivali tudi pretekli ameriški predsedniki.