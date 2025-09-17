Drzna princesa Catherine v bordo rdeči, Melania Trump v nevtralni sivi

Svetli način
London, 17. 09. 2025 16.43

Donald in Melania Trump sta prispela na grad Windsor, kjer sta ju sprejela princ William in princesa Catherine. Obe dami sta veliko pozornosti poželi s svojim videzom. Valižanska princesa je presenetila v bordo obleki, prva dama ZDA slovenskih korenin pa se je odločila za sivo modno kreacijo. Obe pa sta svoj videz dopolnili s klobukoma.

Donalda in Melanio Trump so z razkošnim sprejemom sprejeli na gradu Windsor, kjer sta ju po pristanku s helikopterjem pričakala princ William in princesa Catherine. Kraljeva zakonca sta predsedniku ZDA in prvi dami izkazala dobrodošlico, preden sta se slednja srečala s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo.

Donalda in Melanio Trump sta na gradu Windsor pričakala princ William in princesa Catherine.
Donalda in Melanio Trump sta na gradu Windsor pričakala princ William in princesa Catherine. FOTO: Profimedia

Princesa Catherine je zakonca Trump pričakala v drzni bordo obleki Emilie Wickstead, zraven pa je nosila ujemajoč se klobuk in broško iz perja. Melania se je odločila za bolj nevtralne barve, nosila je temno sivo obleko prestižne znamke Dior, svoj videz pa je dopolnila z vijoličnim klobukom, ki je s širokimi krajci zakrival njene oči.

Princesa Catherine v bordo rdeči, Melania Trump v nevtralni sivi
Princesa Catherine v bordo rdeči, Melania Trump v nevtralni sivi FOTO: Profimedia

Dami bosta skupaj, brez zakoncev, obiskali vrtove Frogmore, srečali pa se bosta tudi s skavtskim vodjo Dwayneom Fieldsom in člani enega od programov skavtov. Princesa, ki je tudi sama nekdanja skavtinja, je od leta 2020 sopredsednica skavtske zveze.

Donald Trump v Veliki Britaniji
Donald Trump v Veliki Britaniji FOTO: AP

Prva dama slovenskih korenin se bo med obiskom na izlet podala tudi s kraljico Camillo, skupaj bosta obiskali muzej punčk in kraljevo knjižnico v gradu Windsor.

Zakonca Trump, ki sta v Veliko Britanijo prispela včeraj, med obiskom otoka bivata v rezidenci ameriškega veleposlanika v Londonu Winfield House, kjer so pred njima bivali tudi pretekli ameriški predsedniki.

Sprejem pri kraljici Elizabeti II. leta 2019.
Sprejem pri kraljici Elizabeti II. leta 2019. FOTO: AP

Potovanje ima še dodaten pomen, saj je zakonca na državnem obisku gostila že pokojna kraljica Elizabeta II., med Trumpovim prvim predsedniškim mandatom. Trump je zdaj prvi izvoljeni politični voditelj v sodobni zgodovini, ki so ga monarhi povabili na dva državna obiska.

