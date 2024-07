Dua Lipa delila prvo fotografijo s fantom

Zvezdniški par so skupaj opazili januarja na premieri Callumove serije Masters of the Air, ko sta tudi sprožila govorice o romanci. Od takrat so ju večkrat opazili skupaj v javnosti, tudi po zabavah ob podelitvi grammyjev in nagrad brit, po izidu njenega albuma Radical Optimism v maju, pa so ju skupaj ujeli tudi med sprehodom po New Yorku.

34-letnik je od pevke starejši šest let, igralsko kariero pa je začel leta 2011. Znan je po vlogi v franšizi Magične živali in filmu The Boys in the Boat, ki ga je režiral George Clooney. Poleg igralstva se ukvarja tudi z manekenstvom. Delal je za modne znamke, kot so Burberry, Reebok in Vogue.