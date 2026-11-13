Dua Lipa ena od osrednjih nastopajočih na Coachelli 2027

Festival Coachella bo prihodnje leto potekal med 9. in 11. ter 16. in 18. aprilom.

Nastop na Coachelli 2027 bo za Dua Lipo prvi samostojni koncert na tem festivalu. Leta 2017 se je pridružila DJ-ju Martinu Garrixu na odru, kjer sta skupaj izvedla pesem Scared to Be Lonely.

Dua Lipa bo ena od glavnih nastopajočih na prihajajoči Coachelli. FOTO: AP

Na seznamu nastopajočih glasbenikov na prireditvi v kalifornijski puščavi, ki v ZDA odpira poletno festivalsko sezono, so tudi Kehlani, Tiesto, Maneskin, The Neighbourhood, Jorja Smith, Tiffany Day, Babymonster, Bea Miller, Gang of Youths in Martin Garrix, poroča spletni portal Variety.

Daddy Yankee bo poseben gost dogodka. FOTO: Profimedia