Dua Lipa ena od osrednjih nastopajočih na Coachelli 2027

Nastop na Coachelli 2027 bo za Dua Lipo prvi samostojni koncert na tem festivalu. Leta 2017 se je pridružila DJ-ju Martinu Garrixu na odru, kjer sta skupaj izvedla pesem Scared to Be Lonely.
Na seznamu nastopajočih glasbenikov na prireditvi v kalifornijski puščavi, ki v ZDA odpira poletno festivalsko sezono, so tudi Kehlani, Tiesto, Maneskin, The Neighbourhood, Jorja Smith, Tiffany Day, Babymonster, Bea Miller, Gang of Youths in Martin Garrix, poroča spletni portal Variety.
Kot še piše, razkritje nastopajočih sledi uspešnemu letu za Coachello, na kateri so kot glavne zvezde nastopili Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G in Anyma. Tudi Madonna se je med drugim vikendom dogajanja nepričakovano pojavila na odru med nastopom pevke Carpenter ter premierno predstavila njun skupni singel Bring Your Love.
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