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Dua Lipa ena od osrednjih nastopajočih na Coachelli 2027

Kolorado, 13. 11. 2026 10.06 pred 3 urami 1 min branja 1

Avtor:
STA K.A.
Dua Lipa

Glasbene zvezde Dua Lipa, Tame Impala in SZA bodo osrednji nastopajoči na glasbenem festivalu Coachella prihodnje leto, so sporočili organizatorji. Kot poseben gost bo nastopil Daddy Yankee. Med nastopajočimi na enem od najbolj priljubljenih glasbenih festivalov na svetu bodo tudi Madonna, Phoebe Bridgers, Zara Larsson, Kygo in Role Model.

Festival Coachella bo prihodnje leto potekal med 9. in 11. ter 16. in 18. aprilom. 

Nastop na Coachelli 2027 bo za Dua Lipo prvi samostojni koncert na tem festivalu. Leta 2017 se je pridružila DJ-ju Martinu Garrixu na odru, kjer sta skupaj izvedla pesem Scared to Be Lonely.

Dua Lipa bo ena od glavnih nastopajočih na prihajajoči Coachelli.
Dua Lipa bo ena od glavnih nastopajočih na prihajajoči Coachelli.
FOTO: AP

Na seznamu nastopajočih glasbenikov na prireditvi v kalifornijski puščavi, ki v ZDA odpira poletno festivalsko sezono, so tudi Kehlani, Tiesto, Maneskin, The Neighbourhood, Jorja Smith, Tiffany Day, Babymonster, Bea Miller, Gang of Youths in Martin Garrix, poroča spletni portal Variety.

Daddy Yankee bo poseben gost dogodka.
Daddy Yankee bo poseben gost dogodka.
FOTO: Profimedia

Kot še piše, razkritje nastopajočih sledi uspešnemu letu za Coachello, na kateri so kot glavne zvezde nastopili Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G in Anyma. Tudi Madonna se je med drugim vikendom dogajanja nepričakovano pojavila na odru med nastopom pevke Carpenter ter premierno predstavila njun skupni singel Bring Your Love.

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KOMENTARJI1

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zajfa
13. 11. 2026 12.48
Tole je res taka jada ratala, da od Rihanne dalje nimamo ama nobene zvezde več, same neke žalostne karikature, ki skačejo po odru, brez vsebine, brez karizme, nula od nule. Še Rihanna ni bila ne vem kaj, ampak za tele je Michael Jackson.
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