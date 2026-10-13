Dua Lipa in Callum Turner pokazala bolj umirjeno plat zvezdniškega življenja

Britanska pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner , ki sta poleti priredila razkošno poročno slavje na Siciliji, sta si konec tedna privoščila sproščen sprehod po enem od newyorških parkov. Tokrat brez blišča rdečih preprog in bogatih večernih oprav, v precej bolj vsakdanji podobi in v družbi svojega psa Gola .

Le nekaj dni pred sprehodom po New Yorku je Dua Lipa pozornost pritegnila na pariškem tednu mode. V prvi vrsti modne revije Chanel, na kateri je kreativni direktor Matthieu Blazy predstavil kolekcijo za pomlad in poletje 2027, je sedela v družbi številnih znanih obrazov, med drugim Kristen Wiig , Nicole Kidman in Pedra Pascala .

Tudi Callum Turner v zadnjem času vedno bolj intenzivno polni vrstice spletnih člankov. Britanskega igralca namreč že več mesecev omenjajo kot enega izmed najresnejših kandidatov za naslednika Daniela Craiga v vlogi Jamesa Bonda. Njegovo kandidaturo je javno podprl celo George Clooney, ki meni, da bi bil Turner odlična izbira za slavnega agenta 007. 36-letnik se je na ugibanja odzval s humorjem in razkril, da ga o Bondovi vlogi sprašujejo celo znanci, s katerimi ni govoril že desetletje. Kdo bo zares naslednji James Bond, sicer ostaja skrivnost, saj ustvarjalci novega filma, ki ga bo režiral Denis Villeneuve, glavnega igralca še niso uradno razkrili.