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Tuja scena

Dua Lipa in Callum Turner pokazala bolj umirjeno plat zvezdniškega življenja

New York, 13. 10. 2026 11.01 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Dua Lipa in Callum Turner

Med koncerti, snemanji in številnimi obveznostmi si tudi največji zvezdniki radi vzamejo čas za povsem običajne stvari. Mladoporočenca Dua Lipa in Callum Turner sta tako nekaj prostih trenutkov izkoristila za sprehod po New Yorku, kjer jima je družbo delal njun pes Golo.

Britanska pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner, ki sta poleti priredila razkošno poročno slavje na Siciliji, sta si konec tedna privoščila sproščen sprehod po enem od newyorških parkov. Tokrat brez blišča rdečih preprog in bogatih večernih oprav, v precej bolj vsakdanji podobi in v družbi svojega psa Gola.

Dua Lipa, Callum Turner in kuža Golo
Dua Lipa, Callum Turner in kuža Golo
FOTO: Profimedia

Le nekaj dni pred sprehodom po New Yorku je Dua Lipa pozornost pritegnila na pariškem tednu mode. V prvi vrsti modne revije Chanel, na kateri je kreativni direktor Matthieu Blazy predstavil kolekcijo za pomlad in poletje 2027, je sedela v družbi številnih znanih obrazov, med drugim Kristen Wiig, Nicole Kidman in Pedra Pascala.

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Bodoči agent 007?

Tudi Callum Turner v zadnjem času vedno bolj intenzivno polni vrstice spletnih člankov. Britanskega igralca namreč že več mesecev omenjajo kot enega izmed najresnejših kandidatov za naslednika Daniela Craiga v vlogi Jamesa Bonda. Njegovo kandidaturo je javno podprl celo George Clooney, ki meni, da bi bil Turner odlična izbira za slavnega agenta 007. 36-letnik se je na ugibanja odzval s humorjem in razkril, da ga o Bondovi vlogi sprašujejo celo znanci, s katerimi ni govoril že desetletje. Kdo bo zares naslednji James Bond, sicer ostaja skrivnost, saj ustvarjalci novega filma, ki ga bo režiral Denis Villeneuve, glavnega igralca še niso uradno razkrili.

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