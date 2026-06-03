Dua Lipa in Callum Turner poročno slavje selita k našim sosedom

V Palermu bodo veljala tudi stroga navodila za okoliške prebivalce, nekateri so menda morali podpisati sporazume o zaupnosti. Domačini se zdaj v šali sprašujejo, če jim bo glasbena zvezdnica Dua Lipa v zameno morda podarila kak brezplačen koncert.
Par po poročanju tujih medijev pri nastanitvah, slovesnosti in zabavi ne bo varčeval. Pričakujejo okoli 300 gostov, med znanimi povabljenci pa so tudi legendarni glasbenik Elton John, večkrat nagrajeni glasbeni producent Mark Ronson in modna oblikovalka Donatella Versace.
Spomnimo, par si je še pred velikim slavjem v Italiji večno zvestobo obljubil na intimnem civilnem obredu v znameniti londonski poročni dvorani Old Marylebone Town Hall, kjer so bili prisotni le najožji družinski člani in prijatelji. 29-letna zvezdnica je za poročni obred izbrala belo opravo, klobuk in rokavice, medtem ko je 35-letni Turner nosil temno modro obleko. Po poroki so mladoporočenca pred matičnim uradom pričakali sorodniki in prijatelji, ki so ju posuli s konfeti.
Zvezdnica je po obredu na družbenem omrežju svoje sledilce razveselila s poročnimi fotografijami in požela val navdušenja.
Old Marylebone Town Hall je ena najbolj znanih in ikoničnih lokacij za civilne poroke v Londonu. Zgrajena je bila v začetku 20. stoletja v neoklasicističnem slogu in je skozi desetletja postala priljubljeno prizorišče za številne slavne osebnosti, od glasbenikov do članov kraljeve družine, zaradi svoje elegantne arhitekture in prestižnega položaja v mestu.
Donatella Versace je svetovno znana italijanska modna oblikovalka in trenutna kreativna direktorica modne hiše Versace. Po tragični smrti svojega brata Giannija Versaceja leta 1997 je prevzela vodenje podjetja in ga s svojo drzno estetiko, prepoznavnimi kroji ter uporabo živahnih barv in vzorcev popeljala v sam vrh svetovne visoke mode, kjer ostaja ena najvplivnejših osebnosti.
Palermo, glavno mesto Sicilije, ima izjemno bogato in raznoliko zgodovino, saj so si na tem območju skozi stoletja sledile številne civilizacije, vključno s Feničani, Rimljani, Arabci in Normani. Zaradi tega kulturnega prepletanja je mesto znano po svoji edinstveni arhitekturi, ki združuje različne sloge, od bizantinskih mozaikov do baročnih cerkva, kar ga uvršča med ključna središča sredozemske kulture.
Mark Ronson je priznan britansko-ameriški glasbeni producent, DJ in tekstopisec, ki je s svojim delom močno zaznamoval sodobno pop glasbo. Znan je po svojem sposobnosti združevanja različnih glasbenih žanrov, kot so funk, soul in pop, ter po sodelovanju z največjimi glasbenimi imeni, kot sta Amy Winehouse in Bruno Mars, za kar je prejel številne prestižne nagrade, vključno z več grammyji.
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