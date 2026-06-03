Dua Lipa in Callum Turner poročno slavje selita k našim sosedom

V Palermu bodo veljala tudi stroga navodila za okoliške prebivalce, nekateri so menda morali podpisati sporazume o zaupnosti. Domačini se zdaj v šali sprašujejo, če jim bo glasbena zvezdnica Dua Lipa v zameno morda podarila kak brezplačen koncert.

Par po poročanju tujih medijev pri nastanitvah, slovesnosti in zabavi ne bo varčeval. Pričakujejo okoli 300 gostov, med znanimi povabljenci pa so tudi legendarni glasbenik Elton John, večkrat nagrajeni glasbeni producent Mark Ronson in modna oblikovalka Donatella Versace.