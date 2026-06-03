Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Dua Lipa in Callum Turner poročno slavje selita k našim sosedom

Palermo, 03. 06. 2026 20.38 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš E.M.
Dua Lipa in Callum Turner

Dua Lipa in Callum Turner bosta po civilni slovesnosti v Londonu ta teden tridnevno poročno slavje preselila na Sicilijo. Dogodek že označujejo za poroko leta, policija in varnostniki se pripravljajo na postavitev jeklenega obroča okoli dveh trgov v Palermu, ki bosta zaradi poroke popolnoma zaprta.

V Palermu bodo veljala tudi stroga navodila za okoliške prebivalce, nekateri so menda morali podpisati sporazume o zaupnosti. Domačini se zdaj v šali sprašujejo, če jim bo glasbena zvezdnica Dua Lipa v zameno morda podarila kak brezplačen koncert.

Par po poročanju tujih medijev pri nastanitvah, slovesnosti in zabavi ne bo varčeval. Pričakujejo okoli 300 gostov, med znanimi povabljenci pa so tudi legendarni glasbenik Elton John, večkrat nagrajeni glasbeni producent Mark Ronson in modna oblikovalka Donatella Versace.

Preberi še Dua Lipa je poročena

Spomnimo, par si je še pred velikim slavjem v Italiji večno zvestobo obljubil na intimnem civilnem obredu v znameniti londonski poročni dvorani Old Marylebone Town Hall, kjer so bili prisotni le najožji družinski člani in prijatelji. 29-letna zvezdnica je za poročni obred izbrala belo opravo, klobuk in rokavice, medtem ko je 35-letni Turner nosil temno modro obleko. Po poroki so mladoporočenca pred matičnim uradom pričakali sorodniki in prijatelji, ki so ju posuli s konfeti.

Preberi še Sveže poročena Dua Lipa delila nove poročne fotografije

Zvezdnica je po obredu na družbenem omrežju svoje sledilce razveselila s poročnimi fotografijami in požela val navdušenja.

Razlagalnik

Old Marylebone Town Hall je ena najbolj znanih in ikoničnih lokacij za civilne poroke v Londonu. Zgrajena je bila v začetku 20. stoletja v neoklasicističnem slogu in je skozi desetletja postala priljubljeno prizorišče za številne slavne osebnosti, od glasbenikov do članov kraljeve družine, zaradi svoje elegantne arhitekture in prestižnega položaja v mestu.

Donatella Versace je svetovno znana italijanska modna oblikovalka in trenutna kreativna direktorica modne hiše Versace. Po tragični smrti svojega brata Giannija Versaceja leta 1997 je prevzela vodenje podjetja in ga s svojo drzno estetiko, prepoznavnimi kroji ter uporabo živahnih barv in vzorcev popeljala v sam vrh svetovne visoke mode, kjer ostaja ena najvplivnejših osebnosti.

Palermo, glavno mesto Sicilije, ima izjemno bogato in raznoliko zgodovino, saj so si na tem območju skozi stoletja sledile številne civilizacije, vključno s Feničani, Rimljani, Arabci in Normani. Zaradi tega kulturnega prepletanja je mesto znano po svoji edinstveni arhitekturi, ki združuje različne sloge, od bizantinskih mozaikov do baročnih cerkva, kar ga uvršča med ključna središča sredozemske kulture.

Mark Ronson je priznan britansko-ameriški glasbeni producent, DJ in tekstopisec, ki je s svojim delom močno zaznamoval sodobno pop glasbo. Znan je po svojem sposobnosti združevanja različnih glasbenih žanrov, kot so funk, soul in pop, ter po sodelovanju z največjimi glasbenimi imeni, kot sta Amy Winehouse in Bruno Mars, za kar je prejel številne prestižne nagrade, vključno z več grammyji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
dua lipa poroka palermo italija

Z zvezdo na pločniku slavnih tudi Beckham

24ur.com J.Lo in Ben Affleck bosta zakon potrdila s tridnevnim poročnim slavjem
24ur.com Dua Lipa je poročena
24ur.com Pred Bezosovim poročnim slavjem zaprli dele Benetk
Zadovoljna.si Luksemburška princesa je zablestela že na civilnem obredu
24ur.com Sklepno dejanje indijske poroke leta za pol milijarde evrov
24ur.com Miles in Keleigh Teller peto obletnico poroke obeležila s tetovažami
24ur.com Pred poroko leta: kdo iz koalicije je vabljen in kdo ne?
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dojenčica slovenske vplivnice nasmejala splet
Hči Jessice Albe zaključila šolanje in odhaja na prestižni Yale
Hči Jessice Albe zaključila šolanje in odhaja na prestižni Yale
Video, ki topi srca: Tako je deček reagiral na svoje težko pričakovano darilo
Video, ki topi srca: Tako je deček reagiral na svoje težko pričakovano darilo
Ne boste verjeli, kako je ime njegovemu sinu
Ne boste verjeli, kako je ime njegovemu sinu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti v kopalkah
Kdo je igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Kdo je igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja
Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja
Najbolj zeleni otok Hrvaške, ki je očaral tudi Američane
Najbolj zeleni otok Hrvaške, ki je očaral tudi Američane
vizita
Portal
Tihi srčni infarkt: Simptomi, ki jih nikakor ne smete spregledati
Kaj vam sporočajo akne in zakaj se pojavljajo le na določenih delih obraza
Kaj vam sporočajo akne in zakaj se pojavljajo le na določenih delih obraza
5 napak, ki uničujejo vaše sklepe
5 napak, ki uničujejo vaše sklepe
Tihi junaki vsakdana, ki pogosto ostanejo spregledani
Tihi junaki vsakdana, ki pogosto ostanejo spregledani
cekin
Portal
Teden na plaži dražji od nastanitve - turisti presenečeni nad cenami v Italiji
Ti stroški najbolj udarijo upokojence: največji skriti stroški, ki vam poberejo pokojnino
Ti stroški najbolj udarijo upokojence: največji skriti stroški, ki vam poberejo pokojnino
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
moskisvet
Portal
Princesa, ki je namesto čajank izbrala skoke s padalom
Po 50. letu pride trenutek, ki ga moški ne pričakujejo
Po 50. letu pride trenutek, ki ga moški ne pričakujejo
Dva dni jedel samo sardine ... pokazal, kaj se zgodi s telesom
Dva dni jedel samo sardine ... pokazal, kaj se zgodi s telesom
Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android? Preverite, katera aplikacija uporablja kamero ali mikrofon
Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android? Preverite, katera aplikacija uporablja kamero ali mikrofon
dominvrt
Portal
Klopi lahko v stanovanju preživijo več dni – tukaj jih je največ
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Že ves čas narobe uporabljate klimo?
Že ves čas narobe uporabljate klimo?
okusno
Portal
Če poznate to razmerje, bo mlečni gres vedno uspel
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Viralni hit, ki vzame le nekaj minut, navduši pa že po prvem grižljaju
Viralni hit, ki vzame le nekaj minut, navduši pa že po prvem grižljaju
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
voyo
Portal
V nevarni modrini 2
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744