Dua Lipa in Callum Turner presenetila slavljenko in ji zapela

Ko ti ob rojstnem dnevu prijatelji in domači zapojejo vse najboljše, se prav vsak počuti pomembnega. A ko ti vse najboljše zapoje Dua Lipa, tega ne pozabiš nikoli.

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Priljubljena pevka in njen mož Callum Turner sta nedavno obiskala restavracijo v West Villageu v New Yorku. Povsem navadna večerja, ki pa se je spremenila v nepozabno izkušnjo za dekle, ki je ta dan s svojimi prijatelji prav v tej restavraciji praznovalo rojstni dan. Ko so ji začeli prepevati, sta se slavna zaljubljenca namreč odločila, da se jim pridružita.