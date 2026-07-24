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Tuja scena

Dua Lipa in Callum Turner presenetila slavljenko in ji zapela

New York, 24. 07. 2026 10.03 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
dua lipa

Zagotovo ste si kdaj želeli, da vam pesem ob rojstnem dnevu zapoje svetovno znana zvezdnica? In če je to Dua Lipa, se verjetno ne bi pritoževali. Tudi slavljenka v eni od restavracij v New Yorku se ni. Zvezdnica in njen mož Callum Turner sta se namreč pridružila prepevanju njenih prijateljev, kar ni navdušilo le slavljenke, temveč celo restavracijo.

Ko ti ob rojstnem dnevu prijatelji in domači zapojejo vse najboljše, se prav vsak počuti pomembnega. A ko ti vse najboljše zapoje Dua Lipa, tega ne pozabiš nikoli.

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Priljubljena pevka in njen mož Callum Turner sta nedavno obiskala restavracijo v West Villageu v New Yorku. Povsem navadna večerja, ki pa se je spremenila v nepozabno izkušnjo za dekle, ki je ta dan s svojimi prijatelji prav v tej restavraciji praznovalo rojstni dan. Ko so ji začeli prepevati, sta se slavna zaljubljenca namreč odločila, da se jim pridružita.

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Po besedah uslužbencev restavracije sta s tem dejanjem želela presenetiti gostjo in ji popestriti poseben dan. Posnetek, na katerem zvezdnika prepevata v restavraciji, je seveda takoj zaokrožil po družbenih omrežjih in navdušil številne oboževalce para. Sveže poročena zakonca sicer omenjeno restavracijo obiskujeta precej pogosto, po pričevanju zaposlenih pa gre za stranki, ki se radi zlijeta z okolico. Želita se namreč počutiti kot običajna človeka in iti na pijačo ali večerjo, ne da bi bila v središču pozornosti.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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