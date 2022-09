Dua Lipa in Trevor Noah na zmenku: objemi in poljub

Dua Lipa in Trevor Noah sta zanetila govorice, da sta skupaj, saj so ju paparaci ujeli na večerji v New Yorku. Odpravila sta se v jamajško restavracijo Miss Lily's v East Village, kjer sta uživala v družbi drug drugega. Po koncu zmenka sta se na poti iz restavracije pogovarjala, objemala, Trevor pa je Dui celo namenil poljub na lice. "V restavraciji sta se neopazno usedla stran od vseh drugih. Jasno je bilo, da sta si všeč, med obrokom sta sedela blizu drug drugega," je za The Daily Maily dejal očividec.

Noah je v četrtek naznanil, da po sedmih letih zapušča oddajo The Daily Show, kjer je na voditeljskem stolčku nadomestil Jona Stewarta. Občinstvu je dejal: "Razmišljal sem o tem, skozi kaj vse smo šli in spoznal, da je po sedmih letih čas potekel." Dodal je, da je pri vodenju šova resnično užival, saj je bil to eden izmed največjih izzivov, sedaj pa želi raziskovati še druge dele življenja, ki jih pogreša, kot so učenje novih jezikov, potovanja, pripravljanje šovov in vsega ostalega.