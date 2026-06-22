Dua Lipa je usodni da dahnila v poročni obleki s 480.000 biseri

Zadnje tedne svetovne medije polnijo novice o poroki Dua Lipe. Priljubljena pevka je večno zvestobo obljubila igralcu Callumu Turnerju, svojemu zvezdniškemu kovu primerno pa sta seveda imela več slavij. Po intimnem civilnem obredu, ki se je zgodil 31. maja v Londonu, sta si na prostem v vrtovih vile Valguarnera blizu Palerma še enkrat izmenjala poročne zaobljube, slavje pa je trajalo več dni.

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Kar nekaj informacij je medijem uspelo izbrskati, čeprav sta bila zvezdnika v javnosti kar precej skopa z razkrivanjem zasebnih informacij. Sta pa največ povedala z objavo fotografij in zdaj se je pevka odločila za enako potezo, s katero je končno razkrila, kakšno poročno obleko je izbrala za svoj veliki dan. Na Instagramu je objavila uradne poročne fotografije, na katerih pozira v obleki, ki jo je izdelala modna hiša Chanel. Pevka, ki je sicer znana po tesnem sodelovanju s francosko modno hišo, je s to izbiro potrdila status ambasadorke znamke. Obleka je bila oblikovana pod vodstvom Matthieuja Blazyja in predstavlja pomemben mejnik v sodelovanju med umetnico in modnim ateljejem.

Obleka ni bila le kos oblačila, temveč rezultat izjemnega truda več specializiranih Chanelovih delavnic. Izdelana je bila v slovitih pariških ateljejih, kjer so mojstri ročno všili neverjetnih 480.000 biserov. Samo za izdelavo t. i. trompe l'oeil draguljev, ki so krasili tkanino, so v hiši Lesage porabili več kot 1.155 ur natančnega dela. Krilo se je od kolen naprej širilo v dva metra dolgo vlečko, podloženo s 25.000 belimi peresi, celoten videz pa je dopolnjevala šest metrov dolga tančica iz tila. "V čast nam je bilo obleči Duo za ta poseben dan," so sporočili iz hiše Chanel in poudarili dolgotrajno povezanost s pevko, ki je znamko nosila že na svoji turneji.

Dogodek na Siciliji je vključeval smetano svetovnega sveta zabave. Med gosti so bili glasbeniki Charli XCX, Mark Ronson in Troye Sivan, igralca Joe Alwyn in Grace Gummer ter modna ikona Donatella Versace. Vrhunec poročne večerje, ki se je začela po 17. uri, je bil nastop legendarnega sira Eltona Johna. Ta je mladoporočencema osebno zapel svojo zimzeleno uspešnico Your Song, kar je med prisotnimi sprožilo val navdušenja. Eden od gostov je za medije izjavil, da je bil celoten dogodek in ognjemet nad vilo veličastnejši od praznovanja novega leta.