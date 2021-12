Dua Lipa končala zvezo z mlajšim bratom slavnih sester Hadid

Anwar Hadid in Dua Lipa sta se po dveh letih razšla.

Čeprav sta leto pandemije preživela na ranču Anwarjeve matere Yolande Hadid v ameriški zvezni državi Pensilvanija, pevka Dua Lipa in Anwar Hadid nista uspela rešiti zveze. Kot poroča DailyStar, sta se zvezdnika, ki sta v razmerju imela kar nekaj vzponov in padcev, zdaj dokončno razšla.

Par, ki se je v zvezo spustil junija 2019, si je zadnje tedne prizadeval rešiti zvezo, a žal brez uspeha. Zaradi natrpanega urnika se nista videla v zadnjih osmih tednih. Dua Lipa snema album v Londonu in Los Angelesu, Anwar pa preživlja čas v New Yorku z njunim ljubkim kužkom Dexterjem. Poleg manekenstva se Anwar ukvarja tudi z glasbo, a na tem področju ni tako uspešen kot Dua Lipa.

Anwar je pred kratkim na Instagramu delil zapis, v katerem je bil nekoliko skrivnosten. Dejal je, da je hvaležen za svoje ljubljene, ki so ga vodili in mu omogočili, da se nauči biti srečen sam s sabo.

22-letni Anwar prihaja iz palestinske družine Hadid. Njegov oče Mohamed Hadid je poslovnež, njegova mati Yolanda je nekdanja manekenka, po njenih stopinjah pa stopajo vsi njuni trije otroci. Anwarjevi starejši sestri 26-letna Gigi in 25-letna Bella Hadid sta zelo uspešni in uveljavljeni manekenki. Bella je bila v dolgoletni zvezi s kanadskim pevcem The Weekndom, Gigi pa ima iz razmerja z britanskim pevcem Zaynom Malikom hčerko Khai.