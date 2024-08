Dua Lipa na Kosovo prvič s fantom Callumom Turnerjem

Pevka Dua Lipa je na družbenem omrežju delila fotografije s Kosova, kamor je prispela v družbi družine, prijateljev in fanta Calluma Turnerja. Skupaj so obiskali festival Sunny Hill, ki ga organizira pevka. Čeprav se 28-letnica z britanskim igralcem sestaja že od januarja, pa sta zvezo potrdila šele pol leta pozneje, ko sta na družbenem omrežju delila prve skupne fotografije.

Dua Lipa je ponosna, da je festival, za katerega organizacijo stoji tudi ona, iz leta v leto bolj uspešen. Zvezdnica se je v družbi družine, prijateljev in fanta Calluma Turneja odpravila na Kosovo, kjer so obiskali festival Sunny Hill, na družbenem omrežju pa je delila več fotografij, na katerih je pokazala, kako so se zabavali.

"Toliko imam za objaviti iz preteklih štirih dni festivala Sunny Hill. Sploh ne vem, kje naj začnem! Tako sem ponosna, da tega ne morem opisati. Navdušena sem, ko vidim, v kaj se je ta festival spremenil. Navdušena sem, ko gledam, kako raste in postaja več, kot smo lahko kdaj sanjali," je zapisala zvezdnica.

"To počnem s celotno družino in z vsemi iz Republika Agency, vsi so neumorno delali 24 ur na dan in to je bila najbolj razburljiva, lepa, včasih stresna, a tudi najbolj koristna stvar, pri kateri sodelujem. Za uspeh je res potrebna celotna vas, mi pa to počnemo za naše mesto. Hvala vsem, ki ste prišli, vsem umetnikom in njihovim ekipam. Zelo smo hvaležni," je še pripisala ob fotografijah iz Prištine.

Pevka je s seboj pripeljala tudi Turnerja, ki je tokrat prvič obiskal Kosovo. Zvezdniški par so skupaj opazili že januarja na premieri Callumove serije Masters of the Air, ko sta tudi sprožila govorice o romanci. Od takrat so ju večkrat opazili skupaj v javnosti, tudi po zabavah ob podelitvi grammyjev in nagrad brit, po izidu njenega albuma Radical Optimism v maju pa so ju skupaj ujeli med sprehodom po New Yorku.

34-letnik je od pevke starejši šest let, igralsko kariero pa je začel leta 2011. Znan je po vlogi v franšizi Magične živali in filmu The Boys in the Boat, ki ga je režiral George Clooney. Poleg igralstva se ukvarja tudi z manekenstvom. Delal je za modne znamke, kot so Burberry, Reebok in Vogue. Dua, ena največjih svetovnih pop zvezdnic, se je rodila leta 1995 v Londonu, v družini po poreklu s Kosova, pri 11 letih pa se je z družino preselila na Kosovo. Pozneje se je vrnila v Anglijo, da bi začela svojo glasbeno kariero.