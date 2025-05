Dua Lipa navdušila občinstvo: odpela je enega največjih nemških hitov

"Nocoj bom poskušala peti v nemščini. Če poznate to pesem, zapojte z mano," je v nemščini dejala pred pesmijo. Kot piše nemški Spiegel, izbira skladbe v nemščini ni presenečenje, saj se Dua Lipa v vsaki državi pokloni domačim izvajalcem, njeno nemščino pa ocenjujejo kot brezhibno.

Poleg tega je zvezdnica tekom svoje turneje Radical Optimism, s katero trenutno potuje po Evropi, poleg angleščine že zapela tudi v španščini in francoščini. Do zdaj je denimo odpela Héroe Enriqueja Iglesiasa, Derniere danse pevke Indile in Get lucky francoske skupine Daft Punk. Pevka je na turneji že od konca lanskega leta, do konca junija pa bo še nastopala v Evropi.

Spomnimo, pevki tuji jeziki niso tuji. Pred dvema letoma je že izdala skladbo Fever skupaj s priljubljeno belgijsko pevko Angèle, s katero sta zapeli v angleščini in francoščini.