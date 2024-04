Dua Lipa o odraščanju v Albaniji: To je velik del mene

Poleg uspeha v svetu zabave pa je eden od ciljev 28-letnice tudi to, da bi ljudje spremenili mnenje o Kosovu in Albaniji. "Ko ljudje pomislijo na Kosovo, nočem, da rečejo, da je razdejano od vojne. Na tem je veliko več. Z očetom pripravljava festival v Prištini in prišli bodo ljudje z vsega sveta, da vidijo, kako drugačen je od tistega, kar pričakujejo," je razkrila svoje načrte za prihodnost in dodala: "Ne glede na to, ali gre za izvajalce z vsega sveta ali oboževalce iz sosednjih držav, ki pridejo pogledat izvajalce, ki jih imajo radi. Vem, da ko sem sama živela na Kosovu, tja ni prišel nobeden moj najljubši pevec. Moje sanje so, da bi to lahko zagotovili otrokom, ki tam živijo."