Dua Lipa odkupila pravice za vse svoje pesmi, za menedžerja določila očeta

Dua Lipa ima dovolj tega, da drugi živijo na račun njene slave in uspeha pesmi. Pred dnevi je sporočila, da je prekinila sodelovanje z družbo TaP, s katero je delovala deset let, vse od takrat, ko jo je izvršni direktor Ben Mawson opazil v londonskem koktajl baru.

Življenje je vzela v svoje roke in najprej odkupila pravice za vse svoje pesmi. Nato je za svojega menedžerja določila očeta Dukagjina Lipo , s katerim sta ustanovila družbo Radical 22 Publishing Limited. "Dua želi znova prevzeti nadzor nad svojo kariero in Dukagjin je tu, da ji pomaga. Meni namreč, da je prejšnje podjetje njegovi hčerki vzelo preveč zaslužka, in ko je postal njen menedžer, je ugotovil, da je naslednji logični korak, da postaneta uradna poslovna partnerja," je za Daily Mail povedal vir blizu glasbenice, ki je še dodal, da bo poslovnež naredil vse, kar je najbolje za njegovo hčerko.

28-letnica, ki je skupaj s Harryjem Stylesom in Edom Sheeranom zaslužna za prepoznavnost britanske glasbe v svetu, bi lahko s takšno drzno poslovno potezo kmalu postala ena najbogatejših britanskih glasbenic. Do sedaj je 20 odstotkov celotnega zaslužka dajala svoji založbi, zdaj pa ima priložnost, da ves zaslužek ostane v družinskem podjetju. "V bistvu je njena poteza podobna potezi Taylor Swift, saj tudi ona služi denar pod svojimi pogoji," je še povedal vir in dodal: "Do svojega 40. leta bi lahko bila Dua milijarderka."