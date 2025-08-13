Dua Lipa odšteva: Komaj čakam, da dopolnim 30 let

"Zgodnje praznovanje rojstnega dneva na mojem najljubšem otoku z mojimi najljubšimi ljudmi," je galerijo fotografij, ki jo je objavila na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, podnaslovila pevka Dua Lipa, ki bo čez nekaj dni stopila v novo življenjsko obdobje - v trideseta leta svojega življenja. "Komaj čakam, da dopolnim 30 let," je še zapisala.

V galerijo fotografij je vključila tudi romantične trenutke s svojim zaročencem Callumom Turnerjem, pa portrete z družino in prijatelji. Ponosno je pokazala tudi obleko, ki jo je posebej za to priložnost ustvaril njen prijatelj in modni oblikovalec Simon Porte Jacquemus, ki se je prav tako pridružil slavju na španskem otoku.

To ni edina galerija utrinkov, ki jo je glasbenica delila na omenjenem družbenem omrežju. Nedavno je svoje sledilce navdušila s posnetki v kopalkah, pod katere je zapisala, da je svojemu telesu privoščila nekaj počitka, preden bo zaplesala v svoja trideseta.

Dua bo 30. svečko na rojstnodnevni torti uradno upihnila 22. avgusta. Kako bo preživela poseben dan, zaenkrat ostaja skrivnost.