Tuja scena

Dua Lipa odšteva: Komaj čakam, da dopolnim 30 let

Ibiza, 13. 08. 2025 10.33 | Posodobljeno pred 1 uro

E.M.
5

Pevka Dua Lipa se mudi na Ibizi, kjer je z družino in prijatelji že pričela z rojstnodnevnimi aktivnostmi. Kljub temu da jo do okrogle tridesetke loči še nekaj dni, je zvezdnica že pripravljena na novo življenjsko obdobje. "Komaj čakam, da dopolnim 30 let," je zapisala na svojem Instagramu in s sledilci delila galerijo fotografij.

"Zgodnje praznovanje rojstnega dneva na mojem najljubšem otoku z mojimi najljubšimi ljudmi," je galerijo fotografij, ki jo je objavila na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, podnaslovila pevka Dua Lipa, ki bo čez nekaj dni stopila v novo življenjsko obdobje - v trideseta leta svojega življenja. "Komaj čakam, da dopolnim 30 let," je še zapisala.

V galerijo fotografij je vključila tudi romantične trenutke s svojim zaročencem Callumom Turnerjem, pa portrete z družino in prijatelji. Ponosno je pokazala tudi obleko, ki jo je posebej za to priložnost ustvaril njen prijatelj in modni oblikovalec Simon Porte Jacquemus, ki se je prav tako pridružil slavju na španskem otoku.

To ni edina galerija utrinkov, ki jo je glasbenica delila na omenjenem družbenem omrežju. Nedavno je svoje sledilce navdušila s posnetki v kopalkah, pod katere je zapisala, da je svojemu telesu privoščila nekaj počitka, preden bo zaplesala v svoja trideseta.

Dua bo 30. svečko na rojstnodnevni torti uradno upihnila 22. avgusta. Kako bo preživela poseben dan, zaenkrat ostaja skrivnost.

KOMENTARJI (5)

Dragica Cegler
13. 08. 2025 12.12
Tile na 24 ur so pa čisto ausglajzani,o čem nas vse obveščajo
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
13. 08. 2025 12.12
Komaj čaka 30 potem pa na lepotno kirurgijo
ODGOVORI
0 0
Rožice so zacvetele
13. 08. 2025 12.02
+0
Sori, izgleda jih že sedaj preko 30.
ODGOVORI
1 1
Levi so barabe
13. 08. 2025 11.53
+1
Zakaj bi si kdo želel starat? Pač do 18 že, pol pa ne vem zakaj
ODGOVORI
1 0
Z O V
13. 08. 2025 11.52
+3
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 kaj nam servirajo 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 0
