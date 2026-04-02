Tuja scena

Dua Lipa predana knjigam: kuratorka Londonskega literarnega festivala

London, 02. 04. 2026 13.00 pred 26 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
K.Z. STA
Dua Lipa

Prejemnica nagrade brit, angleška pop zvezdnica Dua Lipa, je kuratorka letošnjega Londonskega literarnega festivala, ki ga pripravljajo v umetniškem centru Southbank. Dua Lipa bo v sodelovanju s svojim knjižnim klubom Service95 oblikovala program dogodkov za otvoritveni vikend in pozneje. Letošnji 19. festival bo od 21. oktobra do 1. novembra.

Novico o letošnji kuratorki so po poročanju britanskega The Guardiana organizatorji objavili v okviru programa ob 75. obletnici centra Southbank in luči letošnjega britanskega leta branja.

Dua Lipa je tudi knjižni molj.
Dua Lipa je tudi knjižni molj.
FOTO: Profimedia

Dua Lipa, ki je svoj knjižni klub ustanovila leta 2023 kot razširitev svoje širše kulturne platforme Service95, se vse bolj uveljavlja kot pomembna zagovornica branja. Z mesečnimi izbori in daljšimi pogovori z avtorji si prizadeva izpostaviti tako uveljavljene pisatelje kot mlade avtorje. V podkastih je med drugim že gostila Margaret Atwood, Georgea Saundersa in Olgo Tokarczuk.

"Branje me spremlja skozi vsako poglavje mojega življenja - od tega, da sem bila nova učenka v šoli v novi državi, do iskanja mirnega zatočišča na turneji," je povedala glasbenica in dodala, da so se ji s kuriranjem literarnega festivala uresničile sanje.

Lani je festival kurirala angleška glasbenica Self Esteem, med njenimi predhodniki pa so med drugim Ai Weiwei, Greta Thunberg, Malala Jusafzaj, Margaret Atwood, Philip Pullman, Tom Hanks in Julija Navalna.

Celoten program letošnjega Londonskega literarnega festivala bo predvidoma objavljen poleti.

dua lipa pevka londonski literarni festival kuratorka
Amor Fati
02. 04. 2026 15.54
Sej vsi radi beremo. Če ne ravno knjig pa članke s športnimi ali tračarskimi vsebinami, ali pa podnapise med predvajanjem ameriških filmov ali ameriških, turških, ali mehiških serij.
3320.
02. 04. 2026 15.47
🇦🇱👎🏻
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
