Dua Lipa predana knjigam: kuratorka Londonskega literarnega festivala

Novico o letošnji kuratorki so po poročanju britanskega The Guardiana organizatorji objavili v okviru programa ob 75. obletnici centra Southbank in luči letošnjega britanskega leta branja.

Dua Lipa je tudi knjižni molj. FOTO: Profimedia

Dua Lipa, ki je svoj knjižni klub ustanovila leta 2023 kot razširitev svoje širše kulturne platforme Service95, se vse bolj uveljavlja kot pomembna zagovornica branja. Z mesečnimi izbori in daljšimi pogovori z avtorji si prizadeva izpostaviti tako uveljavljene pisatelje kot mlade avtorje. V podkastih je med drugim že gostila Margaret Atwood, Georgea Saundersa in Olgo Tokarczuk.

"Branje me spremlja skozi vsako poglavje mojega življenja - od tega, da sem bila nova učenka v šoli v novi državi, do iskanja mirnega zatočišča na turneji," je povedala glasbenica in dodala, da so se ji s kuriranjem literarnega festivala uresničile sanje.

