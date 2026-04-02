Dua Lipa predana knjigam: kuratorka Londonskega literarnega festivala

Novico o letošnji kuratorki so po poročanju britanskega The Guardiana organizatorji objavili v okviru programa ob 75. obletnici centra Southbank in luči letošnjega britanskega leta branja.
Dua Lipa, ki je svoj knjižni klub ustanovila leta 2023 kot razširitev svoje širše kulturne platforme Service95, se vse bolj uveljavlja kot pomembna zagovornica branja. Z mesečnimi izbori in daljšimi pogovori z avtorji si prizadeva izpostaviti tako uveljavljene pisatelje kot mlade avtorje. V podkastih je med drugim že gostila Margaret Atwood, Georgea Saundersa in Olgo Tokarczuk.
"Branje me spremlja skozi vsako poglavje mojega življenja - od tega, da sem bila nova učenka v šoli v novi državi, do iskanja mirnega zatočišča na turneji," je povedala glasbenica in dodala, da so se ji s kuriranjem literarnega festivala uresničile sanje.
Lani je festival kurirala angleška glasbenica Self Esteem, med njenimi predhodniki pa so med drugim Ai Weiwei, Greta Thunberg, Malala Jusafzaj, Margaret Atwood, Philip Pullman, Tom Hanks in Julija Navalna.
Celoten program letošnjega Londonskega literarnega festivala bo predvidoma objavljen poleti.
