Dua Lipa prejela kosovsko državljanstvo: Moji dve plati sta zdaj eno

Lipa je v izjavi po poročanju BBC-ja kasneje dejala: "To zaokrožuje dve plati moje identitete, ki sem jo vedno imela v sebi. Ljubim to državo in to meni in moji družini veliko pomeni."

Predsednica države Osmani je fotografije s slovesnosti delila tudi na družbeno omrežje X in zapisala: "Dua in Kosovo sta bila vedno neločljiva. Z največjih svetovnih odrov do src milijonov je našo zgodbo nosila z močjo, ponosom in gracioznostjo ... Naša hvaležnost je neskončna za vse, kar je Dua storila in še vedno počne za Kosovo."