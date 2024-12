Dua Lipa presenetila nekdanjega učitelja: Hvala, ker si verjel vame

"Moram reči, da si mi pomagal z mojo samozavestjo in naredil si tako veliko razliko. Verjel si vame in me spodbujal. Zaradi tebe sem verjela, da imam nekaj, kar si zasluži spodbudo in mislim, da je to razlog za to, kjer sem danes. Potisnil si me iz cone udobja in me naučil, da na takšen način rastem. Hvala," je zvezdnica s solzami v očeh dejala svojemu učitelju, ki tudi sam ni skrival čustev. Odvrnil ji je, da je vedel, da bo uspela, saj da je od nekdaj imela željo in zagon.

V prestižni gledališki šoli Sylvia Young Theatre School so svoj talent poleg glasbenice albanskih korenin brusili tudi drugi znani obrazi, vključno s pokojno Amy Winehouse.