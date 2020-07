Dua Lipa presenetila z novo pričesko

Pevka Dua Lipa je oboževalce presenetila z novo pričesko. 24-letna zvezdnica se je odločila, da je čas za spremembo, zato je svoje lase pobarvala na črno. Najprej je za mnenje povprašala svoje sledilce. Po izjemnem odzivu, naj se pobarva, je padla odločitev in odpravila se je k frizerju. Zvezdnico so paparaci z novo pričesko ujeli na newyorških ulicah, ko se je s fantom Anwarjem Hadidom, bratom slavnih sester Gigi inBelle, odpravljala na kosilo. Med obedom se jima je pridružil še prijatelj.