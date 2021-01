Dua Lipa previdna glede objavljanja zasebnih trenutkov na spletu

Preden je zaslovela, je Dua na družbenih omrežjih objavljala več podrobnosti o zasebnem življenju, ko pa je postala bolj prepoznavna in je prejela prvega grammyja, je priznala, da so stvari postale resnično grozljive zaradi mešanice oboževalcev in tistih, ki ji niso pretirano naklonjeni. "Postala sem utesnjena. To ne bi smelo name vplivati na tak način. Postala sem nezaupljiva in živčna, ker me je zanimalo mnenje drugih ljudi."

Ob tem je hvaležna za svoje družinske člane in prijatelje, ki ji že od nekdaj stojijo ob strani. "Moje zasebno življenje je res precej normalno. Ljudje, s katerimi sem obkrožena, me res dobro poznajo. Hvaležna sem, da je moje delo popolnoma ločeno od zasebnega življenja."