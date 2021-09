Dua Lipa prvič stopila na modno pisto in požela mešane odzive

Nastop 26-letnice, ki je sicer že dlje časa muza modne hiše Versace, je na spletu požel mešane odzive. Velika večina se je sicer strinjala, da je bila zvezdnica videti odlično, so se pa nekateri pošalili na račun njene hoje. »Uboga Dua, zakaj ji Gigi in Bella nista pomagali?« se je vprašal uporabnik in se ob tem navezal na znani manekenki in svakinji glasbenice. Dua je namreč že nekaj let v zvezi z Anwarjem Hadidom, mlajšim bratom slavnih manekenk. »Obožujem Duo, ampak ta hoja ni v redu,« je povedala uporabnica TikToka, medtem ko je nekdo na Twitterju dodal, da pogreša čase, ko so delo manekenke na modni pisti opravljale prave manekenke, in ne zvezdnice z drugih področij.