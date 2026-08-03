Dua Lipa raje kot toast z avokadom jedla pleskavico v lepinji: 'Balkanski način!'

Video, na katerem Dua Lipa zgodaj zjutraj je pleskavico v lepinji, je hitro zakrožil po družbenih omrežjih. Britanska pevka albanskih korenin si je krepki zajtrk privoščila v družbi sestre Rine in nekaj prijateljev, s katerimi so se udeležili festivala Sunny Hill, ki ga organizira v Prištini, vsi pa so bili navdušeni nad lokalno poslastico.
"Kaj ti bo toast z avokadom?" je dejala pevka, ki je v rokah držala pleskavico v lepinji in odgriznila velik grižljaj, v kader pa je skočila tudi Rina, ki je prav tako zagrizla v sestrino hrano. "To je zajtrk šampionov na balkanski način!" nato doda 30-letnica, kamera pa pokaže, da je ura 4:30 zjutraj.
Prav ta video je pritegnil več pozornosti kot posnetki z nastopov zvezdnic, kot je Katy Perry, ki jih je pevka prav tako objavljala na svojih profilih. Mnogi njeni sledilci so med komentarji zapisali, da se je zvezdnica že navzela navad mladih "žurerjev" s tega območja, ki po neprespani noči pogosto zavijejo na podoben zajtrk.
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