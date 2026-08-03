Dua Lipa raje kot toast z avokadom jedla pleskavico v lepinji: 'Balkanski način!'

Video, na katerem Dua Lipa zgodaj zjutraj je pleskavico v lepinji, je hitro zakrožil po družbenih omrežjih. Britanska pevka albanskih korenin si je krepki zajtrk privoščila v družbi sestre Rine in nekaj prijateljev, s katerimi so se udeležili festivala Sunny Hill, ki ga organizira v Prištini, vsi pa so bili navdušeni nad lokalno poslastico.

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"Kaj ti bo toast z avokadom?" je dejala pevka, ki je v rokah držala pleskavico v lepinji in odgriznila velik grižljaj, v kader pa je skočila tudi Rina, ki je prav tako zagrizla v sestrino hrano. "To je zajtrk šampionov na balkanski način!" nato doda 30-letnica, kamera pa pokaže, da je ura 4:30 zjutraj.