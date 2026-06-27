Dua Lipa razkrila, kako so videti medeni tedni pri naših sosedih

Naj bodo testenine s svežimi tartufi v Rimu ali pa sočne češnje na plaži na jugu Italije. V tem in marsičem drugem zadnje dni uživa mladoporočenka Dua Lipa , ki s soprogom Callumom Turnerjem pri naših sosedih preživlja medene tedne.

Na družbenem omrežju Instagram je delila galerijo fotografij, med katerimi so tudi utrinki iz razkošne spalnice v enem izmed italijanskih hotelov ter sebek, ki je nastal med telovadbo, za katero si je pevka vzela čas tudi na dopustu. To pa ne pomeni, da si ni privoščila dobrot, vse od testenin do morske hrane.

Zvezdnica albanskih korenin je usodni da dahnila v začetku meseca, najprej na civilnem obredu v Londonu, kasneje pa še na razkošnem tridnevnem slavju na Siciliji. Tam so med drugim bili glasbenik Mark Ronson, igralka Grace Gummer, igralec in glasbenik Joe Alwyn, pevka Charli XCX, bobnar in glasbeni producent George Daniel in pevec Troye Sivan.