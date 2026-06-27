Dua Lipa razkrila, kako so videti medeni tedni pri naših sosedih

Naj bodo testenine s svežimi tartufi v Rimu ali pa sočne češnje na plaži na jugu Italije. V tem in marsičem drugem zadnje dni uživa mladoporočenka Dua Lipa, ki s soprogom Callumom Turnerjem pri naših sosedih preživlja medene tedne.
Na družbenem omrežju Instagram je delila galerijo fotografij, med katerimi so tudi utrinki iz razkošne spalnice v enem izmed italijanskih hotelov ter sebek, ki je nastal med telovadbo, za katero si je pevka vzela čas tudi na dopustu. To pa ne pomeni, da si ni privoščila dobrot, vse od testenin do morske hrane.
Zvezdnica albanskih korenin je usodni da dahnila v začetku meseca, najprej na civilnem obredu v Londonu, kasneje pa še na razkošnem tridnevnem slavju na Siciliji. Tam so med drugim bili glasbenik Mark Ronson, igralka Grace Gummer, igralec in glasbenik Joe Alwyn, pevka Charli XCX, bobnar in glasbeni producent George Daniel in pevec Troye Sivan.
Še pred utrinki z medenih tednov je zvezdnica na Instagramu delila fotografije poročne obleke znamke Chanel, ki jo je prekrivalo kar 480.000 biserov.
Kolosej je veličasten antični amfiteater v središču Rima, ki je bil zgrajen v 1. stoletju pod cesarjem Vespazijanom in dokončan pod njegovim sinom Titom. V času rimskega imperija je služil kot prizorišče za javne spektakle, kot so gladiatorske borbe, uprizoritve pomorskih bitk, lov na divje živali in javne usmrtitve. Danes velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov Italije in arhitekturni dosežek, ki priča o napredni inženirski sposobnosti starih Rimljanov.
Modna hiša Chanel je ena najvplivnejših znamk v zgodovini mode, ki jo je leta 1910 ustanovila Gabrielle 'Coco' Chanel. Znamka je revolucionirala žensko modo v začetku 20. stoletja, saj je opustila neudobne steznike in uvedla bolj sproščene, elegantne kroje, ki so ženskam omogočili večjo svobodo gibanja. Chanel je znana po svojih ikoničnih kosih, kot so mala črna obleka, tvidasti suknjiči in uporaba biserov, s katerimi je postavila temelje sodobnega luksuznega sloga.
Tartufi so podzemne glive, ki so v italijanski kulinariki izjemno cenjene zaradi svojega edinstvenega, intenzivnega vonja in okusa, ki ga ni mogoče umetno poustvariti. Njihovo nabiranje je zahtevno, saj rastejo v sožitju s koreninami določenih dreves in jih morajo iskati posebej izurjeni psi ali prašiči. Zaradi težke dostopnosti, omejene sezone in nepredvidljive rasti veljajo za eno najdražjih in najbolj prestižnih kulinaričnih sestavin na svetu.
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