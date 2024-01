Dua Lipa razočarana nad mnenjem javnosti: Ljudje nočejo, da sem pametna

Dua Lipa je iskreno spregovorila o tem, da jo javnost dojema drugačno, kot je v resnici. Zvezdnica z albanskimi koreninami, ki sama sebe označuje za Britanko, je priznala, da ljudje nočejo, da je pametna, da ima svoje mnenje o politiki in ne verjamejo, da bere knjige. Številni so prepričani, da je samo pevka, ki ne sme imeti svojega mnenja, a pravi, da jo je prav izkušnja vojne, iz katere so morali pobegniti njeni starši, naredila drugačno.

Mnenje javnosti o določenem človeku, še posebej zvezdnikih, ki so neprestano pod drobnogledom, je včasih lahko popolnoma napačno. Tako je prepričana tudi Dua Lipa, ki je iskreno razočarana nad tem, kakšno mnenje ima javnost o njej. "Ne vem, ali ljudje verjamejo, da rada berem knjige," je povedala in dodala: "Ljudje nočejo, da si političen. Nočejo, da si pameten. Sama sem veliko več kot samo to, kar počnem."

Dua Lipa je iskreno razočarana nad tem, kakšno mnenje ima javnost o njej. FOTO: Profimedia icon-expand

Javnost je zvezdnico spoznala kot pevko, proslavila pa se je s pesmijo New Rules leta 2017. Poleg glasbe je Britanka ustanovila tudi knjižni klub, glasilo o življenjskem slogu in mednarodni glasbeni festival v Prištini na Kosovu, od koder prihajajo njeni starši. Nikoli ni skrivala svojih političnih stališč, zaradi česar je pogosto polnila naslovnice medijev. Med drugim tudi, ko je javno kritizirala stališče vlade Združenega kraljestva glede priseljevanja in pozvala k prekinitvi ognja v Gazi.

V svojem zadnjem intervjuju za revijo The Rolling Stone je povedala, da jo je močno oblikovala izkušnja njenih staršev, ki so v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja bežali pred vojno na Kosovu. "Moj obstoj je neke vrste političen, saj sem živela v Londonu, ker so moji starši odšli iz vojne," je zaupala 28-letnica, ki tudi zato močno sočustvuje z ljudmi, ki so morali zapustiti svoj dom. "To je zaradi mojih izkušenj, ko sem bila na Kosovu in zato razumem, kaj naredi vojna. Nihče ne želi zapustiti svojega doma. To delajo zaradi zaščite, da rešijo svojo družino, da skrbijo za ljudi okoli sebe, za boljše življenje. Zato se jim počutim blizu," je dodala.

Zvezdnica je tudi povedala, da vidi veliko vzporednic med tem, kar so prestali njeni starši, in situacijo, v kateri so trenutno Palestinci, kar jo je spodbudilo, da je podpisala peticijo za premirje. Obenem je bila tudi kritična do grozodejstev, ki jih je izvedel Hamas med svojim smrtonosnim napadom na Izrael oktobra lani. "Ne opravičujem tega, kar počne Hamas. Tako mi je hudo za vsako izgubljeno izraelsko življenje," je povedala.