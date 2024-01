Dua Lipa s poljubom potrdila govorice: spet je zaljubljena

Angleška pevka in glasbenica Dua Lipa svojega novega izbranca Calluma Turnerja ne skriva več, s prisrčno gesto sta dala namreč javnosti jasno vedeti, da sta zaljubljena do ušes. Par so po romantični večerji v prestižni japonski restavraciji sredi Los Angelesa opazili na balkonu, kjer se je med njima kar iskrilo od medsebojne naklonjenosti in prav nič jima ni bilo mar za radovedne poglede. Na fotografijah vidimo 33-letnega Calluma, ki pet let mlajšo pevko močno objema. Oba sta nasmejana, ne moreta se držati stran eden od drugega, v objektiv pa so ujeli tudi dolg in zgovoren poljub.