Dua Lipa v drzni obleki žarela v partnerjevem objemu

Glasbenica Dua Lipa se je kljub mladosti zelo hitro zavihtela na sam vrh glasbenih lestvic. Navdušila je s hiti, kot soOne Kiss, New Rules, IDGAF, Be The One in številnimi drugimi, sodelovala pa je tudi z nekaterimi najbolj znanimi DJ-ji na svetu, kot sta Calvin Harris in David Guetta. Pevka je do sedaj navduševala tako z glasom kot tudi stasom. Že večkrat je dokazala, da so ji drzne modne kombinacije pisane na kožo, na tokratni premieri filma Alita: Battle Angel World v Londonu pa je pozornost pritegnila s prosojno obleko, pod katero se je podpisala modna hiša Armani Prive.