Dua Lipa v enem mesecu zamenjala tri moške

Dua Lipa, pevka albanskih korenin, je v zadnjem času zamenjala kar nekaj ljubimcev. Tokrat so jo paparaci ujeli v objemu Anwara Hadida, saj sta z objemi na britanskem festivalu Summertime v Londonu potrdila njuno romanco. Med nastopom Lionela Richieja sta se zaljubljeno objela, udeleženci festivala pa so potrdilil, da skupaj izgledata prisrčno.

"Cel večer sta se objemala in poljubljala. Ko pa se je Lionel na odru pošalil, da Diana Ross ne bo prišla odpet njune skupne pesmi Endless love, sta zaljubljena Dua in Anwar skupaj odpela pesem," je povedal eden od udeležencev festivala in še dodal, da sta izgledala kot pravi par: "Smejala sta se in pela drug drugemu, še posebej, ko je Lionel pel njuno najljubšo pesem, sta izgledala res srčkano."