Dua Lipa v kopalkah za 500 evrov

Glasbenica albanskih korenin Dua Lipa je na spletu objavila galerijo fotografij z dopusta v Mehiki, kjer je bila skupaj z zaročencem Callumom Turnerjem. Med fotografije je vključila tudi fotoutrinek v kopalkah znamke Burberry, za katere je odštela 500 evrov.

V črnem dvodelnem kompletu z obrobo v vzorcu, ki je prepoznaven simbol znamke, je zvezdnica pokazala svojo izklesano postavo. "Moj kovček je ves čas spakiran," je zapisala pod fotografije z dopusta. S tem se je obregnila ob številne komentarje na spletu, ki ji očitajo, da se ves čas mudi na oddihih z izbrancem.