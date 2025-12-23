Dua Lipa v kopalkah za 500 evrov

Glasbenica albanskih korenin Dua Lipa je na spletu objavila galerijo fotografij z dopusta v Mehiki, kjer je bila skupaj z zaročencem Callumom Turnerjem. Med fotografije je vključila tudi fotoutrinek v kopalkah znamke Burberry, za katere je odštela 500 evrov.
V črnem dvodelnem kompletu z obrobo v vzorcu, ki je prepoznaven simbol znamke, je zvezdnica pokazala svojo izklesano postavo. "Moj kovček je ves čas spakiran," je zapisala pod fotografije z dopusta. S tem se je obregnila ob številne komentarje na spletu, ki ji očitajo, da se ves čas mudi na oddihih z izbrancem.
Spomnimo, Callum Turner je v nedavnem intervjuju za Sunday Times razkril, da je pet let mlajšo boljšo polovico srečal pred rojstnodnevnim praznovanjem skupnega prijatelja. "Sedela sva drug zraven drugega in ugotovila, da bereva enako knjigo, kar je noro. Dejal sem ji, da sem ravno prebral prvo poglavje, ona pa me je pogledala in dejala, da je tudi ona pravkar zaključila s prvim poglavjem. Šaljivo sem ji dejal, da sva očitno na isti strani."
