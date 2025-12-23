Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Dua Lipa v kopalkah za 500 evrov

Mehika, 23. 12. 2025 15.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Dua Lipa

Dua Lipa se z zaročencem Callumom Turnerjem mudi na počitniškem oddihu v Mehiki, kjer uživa v toplem vremenu. S sledilci je delila fotoutrinke, na katerih je pokazala svoje kopalke modne znamke Burberry.

Glasbenica albanskih korenin Dua Lipa je na spletu objavila galerijo fotografij z dopusta v Mehiki, kjer je bila skupaj z zaročencem Callumom Turnerjem. Med fotografije je vključila tudi fotoutrinek v kopalkah znamke Burberry, za katere je odštela 500 evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V črnem dvodelnem kompletu z obrobo v vzorcu, ki je prepoznaven simbol znamke, je zvezdnica pokazala svojo izklesano postavo. "Moj kovček je ves čas spakiran," je zapisala pod fotografije z dopusta. S tem se je obregnila ob številne komentarje na spletu, ki ji očitajo, da se ves čas mudi na oddihih z izbrancem.

Preberi še Na takšen 'filmski' način je Dua Lipa spoznala svojega zaročenca

Spomnimo, Callum Turner je v nedavnem intervjuju za Sunday Times razkril, da je pet let mlajšo boljšo polovico srečal pred rojstnodnevnim praznovanjem skupnega prijatelja. "Sedela sva drug zraven drugega in ugotovila, da bereva enako knjigo, kar je noro. Dejal sem ji, da sem ravno prebral prvo poglavje, ona pa me je pogledala in dejala, da je tudi ona pravkar zaključila s prvim poglavjem. Šaljivo sem ji dejal, da sva očitno na isti strani."

Dua Lipa kopalke počitnice

Zendaya praznike preživlja z družino zaročenca Toma Hollanda

SORODNI ČLANKI

Glasbeniki pritiskajo na premierja: bo uredil oderuške cene vstopnic?

Dua Lipa zanikala, da bi odpustila agenta zaradi proizraelskih stališč

'Trideseta še nikoli niso bila videti tako dobro'

Dua Lipa odšteva: Komaj čakam, da dopolnim 30 let

Ameriška pevka nad Duo Lipo: Seksualizirani nastopi so mučni

Dua Lipa prejela kosovsko državljanstvo: Moji dve plati sta zdaj eno

Medtem ko dopustuje v Palermu, se njen personaliziran avto prodaja za četrt milijona

Dua Lipa in Callum Turner sta zaročena

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Koliko boste plačevali za elektriko?
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
moskisvet
Portal
Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči
Katera je mati, katera hči?
Katera je mati, katera hči?
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Razgled, ki jemlje dih
Razgled, ki jemlje dih
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425