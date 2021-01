Dua Lipa izkazala podporo striptizetam

Glasbenica Dua Lipa , ki si uspešno utira pot med legendarne pop izvajalce, je pojasnila svojo odločitev, da je s prijatelji obiskala striptiz klub. Pred skoraj enim letom so po spletu zaokrožili videoposnetki, na katerih pevka, ki je lani predstavila nov album Future Nostalgia , meče denar striptizetam v priljubljenem hollywoodskem klubu Crazy Girls. Zvezdnica se je udeležila zabave po podelitvi grammy nagrad, ki jo je organizirala pevka Lizzo . Na dogodku sta bila prisotna tudi raper Lil Nas X in pevka Rosalia .

Oboževalci so se na dejanje Dua Lipe odzvali začudeno, nekateri so jo celo označili za izkoriščevalko žensk in antifeministko, kar je v nasprotju z načeli, ki jih že nekaj let javno zagovarja zvezdnica. Po skoraj enem letu se je v intervjuju za The Rolling Stoneodzvala 25-letnica: "Zdi se mi, da je prav, da kot feministka podpiram ženske na vseh področjih."

"Podpirati moramo tudi delavce v spolni industriji, verjeti moramo, da je delo njihova izbira in njihova pravica. Zdi se mi hinavsko, da ljudje zbirajo, na katerih področjih želijo podpirati ženske. To je nova oblika mizoginije (sovraštva do žensk, op. a.), ki v resnici izhaja iz moškega pogleda na ženske,"je še dejala Dua Lipa.