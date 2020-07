Dua Lipa z objavo o 'Veliki Albaniji' razburila javnost

Objava je naletela na bučen odziv sledilcev in oboževalcev, ki so njeno sliko naprej delili tudi sami ter pripisali, naj vsi, ki se jim zadeva zdi sporna, to prijavijo kot sovražni govor in razpihovanje nacionalističnih idej. Še posebej razburjeni so oboževalci iz Srbije in Črne gore, ki so nad objavo pevke, ki ji na omrežju Instagram sledi nekaj manj kot 49 milijonov sledilcev, šokirani.