Dua Lipa zaljubljena v britanskega igralca Calluma Turnerja

Dua Lipa je na novo zaljubljena. Čeprav se je s svojim nekdanjim fantom, režiserjem Romainom Gavrasom, ki ga je javnosti predstavila na lanskem filmskem festivalu v Cannesu, razšla konec leta, so jo paparaci že ujeli v družbi novega izbranca. To naj bi bil po poročanju virov britanski igralec Callum Turner, s katerim sta bila nedavno opažena med plesom na zabavi v Los Angelesu.

Dua Lipa in Callum Turner naj bi bila nov par na svetovni zvezdniški sceni. Priljubljena pevka, ki se je konec leta razšla s svojim zadnjim fantom Romainom Gavrasom, se je po poročanju virov ogrela za britanskega igralca. "Nora sta drug na drugega," je zatrdil vir blizu zvezdnikoma za Page Six.

Govorice o novem paru so se pojavila po tem, ko so pevko in igralca opazili med plesom na zabavi v Los Angelesu. FOTO: Profimedia icon-expand

Govorice o novem paru so se pojavile po tem, ko so pevko in igralca opazili med plesom na zabavi v Los Angelesu ob premieri nove vojne drame Masters of The Air, v kateri Britanec igra. 28-letnica svojega razmerja še ni komentirala, je pa vir potrdil, da sta še zelo na začetku, a da sta resna. "Bila je na premieri, da bi ga podprla," je povedal.

Pevka že nekaj časa zaseda vrhove glasbenih lestvic, letos je bila s pesmijo Barbie Dance the Night iz filma Barbie celo nominirana v kategoriji za najboljšo izvirno pesem v filmu. Medtem je tudi 33-letni zvezdnik trenutno vroča roba hollywodskih produkcij, ki prihajajo. Poleg premierno predstavljene serije, ki sta jo producirala Tom Hanks in Steven Spielberg, igra tudi v najnovejšem filmu Georgea Clooneyja, The Boys in the Boat.