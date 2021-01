Dua Lipa zanikala govorice o nosečnosti

Dua Lipa , 25-letna pevka albanskih korenin, je pred nekaj dnevi na Instagramu in Twitterju delila svoji fotografiji, ob objavo pa je nanizala nekaj emotikonov, med njimi tudi steklenično za dojenčke. "Fotografijam rada dodam majhne naključne emotikone. Dodala sem, na primer, majhno stekleničko za doječke, angelčka in nekaj iskric. Čisto po naključju. Tega res nisem dobro premislila," je priznala pop zvezdnica.

Pod objavo so se zvrstili komentarji oboževalcev, ki so se spraševali, ali pevka namiguje na nosečnost."Po objavi fotografij sem prebrala tudi nekaj komentarjev. Spraševali so se, ali sem noseča. In pogledam fotografijo, pogledam komentar, pogledam fotografijo. Nisem videti noseča. Oboževalci pa so bili prepričani, da jim pošiljam skrivno sporočilo."