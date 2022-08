Dui Lipa naslov častne ambasadorke Kosova: 'To je čast in privilegij'

"Včeraj popoldne mi je naša predsednica Vjosa Osmani podelila naziv častne ambasadorke Kosova. V čast in privilegij mi je, da lahko predstavljam svojo državo po vsem svetu in da nadaljujem svoje delo ter prizadevanja, da pustimo pečat in naredimo razliko. Mladina Kosova si zasluži pravico do liberalizacije vizumskega režima, svobode potovanja in velikih sanj," je po častnem dogodku na svoj Instagram zapisala mlada glasbenica, ki je z očetom v Prištini 2018 organizirala vsakoletni festival Sunny Hill, na katerem je kot gostja letos tudi nastopila.

Na spletu se je po dogodku oglasila tudi predsednica Vjosa Osmani in pojasnila, s čim si je zvezdnica to čast prislužila. "Danes sem Dui Lipa podelila naziv častna ambasadorke Republike Kosova, ker še naprej izkazuje čast naši državi na vsakem koraku in vsakem nastopu. Zahvalila sem se ji v imenu vseh državljanov za vse, kar je naredila in še počne, da se naš glas sliši po svetu. Dua in Anda (hčerki predsednice, op. a.) sta z velikim veseljem spoznali našo zvezdnico, ikono pop glasbe, ki je postala navdih in vzor dekletom po vsem svetu. Svoj neverjeten glas in talent uporablja ne le za to, da bi svetu ponudila pesmi, ki puščajo sledi, ampak tudi, da bi predstavila najboljšo podobo Kosova po vsem svetu."

Ob daljšem zapisu na Facebooku je predsednica delila prisrčno fotografijo glasbenice s svojima dvema hčerkama, Duo in Ando, ki nista skrivali navdušenja nad dejstvom, da sta spoznali eno večjih zvezdnic pop glasbe danes. Slovesnosti se je udeležila tudi družina Due Lipa.