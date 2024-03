Duffy leta po posilstvu in ujetništvu delila sporočilo o izvoru sreče

Pevka Duffy se je vrnila na družbena omrežja in prekinila tri leta dolg molk. S sledilci je delila videoposnetek z navdihujočim sporočilom o izvoru sreče "Nekega dne boste razumeli, da je bila sreča vedno v tem, da se naučite živeti sami s seboj, da vaša sreča nikoli ni bila v rokah drugih. Nekega dne boste spoznali, da resnična sreča prihaja od znotraj in je noben zunanji dejavnik ne more definirati, vedno je šlo zate," je med drugim sporočila svojim sledilcem, ki so se razveselili njene vrnitve.

Pevkin povratek se je zgodil leta po tem, ko je razkrila, da je bila pred leti ugrabljena, posiljena, omamljena in celo odpeljana v tujino. Leta 2020 je v dolgem zapisu pojasnila, kako so jo na rojstnem dnevu omamili in z opojnimi substancami nadaljevali še naslednje štiri tedne. Nato so jo odpeljali v tujino, kjer jo je ugrabitelj tudi posilil. "Še zdaj ne vem, kako sem preživela tiste dni, a čutila sem nekakšno prisotnost, ki me je ohranjala pri življenju," je zapisala 35-letnica in dodala, da se je zavedala, da bi jo lahko ugrabitelj tudi umoril. V zapisu ni razkrila identitete svojega napadalca.

Pojasnila je, da se je v Združeno kraljestvo vrnila z njim, s svojim ugrabiteljem. Bila je prestrašena in ni vedela, kako naj se reši ujetništva. Zapisala je, da ji je s časom zmanjkovalo volje in da je razmišljala tudi o samomoru. Dni po osvoboditvi se je spominjala kot zelo temačnih in težkih, razmišljala je celo o spremembi imena in odhodu neznano kam.